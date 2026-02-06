En riesgo: trabajadores de salud se reúnen con Negro por ataques a personal de emergencias

Carlos Negro, ministro del Interior, recibirá a las 15:00 horas de este viernes a representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).
Según consignara Informativo Sarandí, la reunión fue solicitada por los trabajadores, preocupados por las situaciones de violencia a la que se ven expuestos aquellos que brindan los servicios de emergencia.
En ese sentido, los funcionarios subrayan que en lo que va de 2026 hubo tres agresiones a trabajadores de servicio SAME 105. El más reciente ocurrió ayer, cuando una policlínica móvil fue rapiñada y una trabajadora sufrió lesiones.
Ambulancias y también hospitales
Si bien los trabajadores de unidades móviles están expuestos a episodios de violencia, quienes trabajan en hospitales no se libran de las agresiones. En esos lugares, el problema no son las rapiñas, sino la agresividad de pacientes o acompañantes.
El caso más reciente se reportó a fines de enero en San Gregorio de Polanco, Tacuarembó. Allí, personas que acompañaban a un hombre herido de bala causaron tumulto y daños, además de amenazar de muerte al personal.
