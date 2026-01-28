“Los vamos a matar todos”: destrozos y amenazas en centro de ASSE

Policiales

Un aparente caso de intento de autoeliminación en San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, derivó en un tumulto que se saldó con daños materiales y personas detenidas.

Los hechos comenzaron sobre las 17:30 horas de ayer, cuando la Policía recibió un llamado por un disparo de arma de fuego. Al llegar a la vivienda señalada, los agentes encontraron a un hombre tendido sobre un colchón en un charco de sangre y con dos orificios en la cabeza, consistentes con heridas de entrada y salida por un disparo. Cerca del herido se halló un revólver calibre 38.

Junto al baleado se encontraban dos personas, una de las cuales fue detenida.

El herido fue trasladado de urgencia al centro de salud de la localidad. Allí, según pudo saber Montevideo Portal, se presentaron allegados al paciente y amenazaron al personal, asegurando que “matarían a todos” si no sobrevivía. Asimismo, rompieron camillas y causaron diversos destrozos en el lugar.

El paciente fue derivado luego al Hospital de Tacuarembó (HT) donde, en vista de lo sucedido en San Gregorio de Polanco, se solicitó refuerzo de la seguridad policial.

En el HT se comprobó que el paciente presentaba pérdida de masa encefálica y se le hizo una tomografía computada. Al momento de redactarse la presente, su estado era sumamente grave.

La Policía maneja el caso como un presunto intento de suicidio.

Situación cada vez más frecuente

Los incidentes violentos en centros de salud son un dolor de cabeza para las autoridades sanitarias. En la mayoría de los casos, son protagonizados por allegados a los pacientes, aunque también son a veces los propios tratados quienes los protagonizan.