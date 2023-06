En reunión por desafuero de Penadés, Coutinho preguntó al FA si conocía de algún “pacto”

Política

Los senadores de todos los partidos con representación en el Senado se reunieron este jueves para analizar los pasos a seguir en el proceso de desafuero del senador nacionalista Gustavo Penadés, denunciado por explotación sexual de menores.

En la reunión estuvieron la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, la nacionalista Carmen Asiaín, el colorado Germán Coutinho, la cabildante Irene Moreira y la frenteamplista Amanda Della Ventura.

La reunión inició con el planteo de Argimón sobre las tres posibilidades que tiene la Cámara para llevar adelante el proceso, pero el encuentro también dio para otros intercambios.

En la ronda de intervenciones de los coordinadores de las bancadas, Coutinho preguntó de forma directa a Della Ventura si ella estaba al tanto de algún “pacto” sobre el desenlace parlamentario de este caso, dijeron a Montevideo Portal fuentes legislativas.

Según los informantes, la frenteamplista respondió que no estaba en conocimiento de ningún tipo de acuerdo. Además, ninguno de los presentes en la reunión manifestó estar enterado.

Este tema generó molestias en las últimas horas en la coalición, luego de que distintos senadores del Frente Amplio hayan negado en declaraciones públicas la existencia de “un pacto de caballeros”, algo que había informado el miércoles La Diaria a partir de comentarios de un senador del Partido Nacional al que no identificó.

Por su parte, el Partido Nacional planteó en la reunión que el tema “es personalísimo”, por lo que entienden que sería conveniente votarlo directamente y no discutir el tema en el pleno del Senado.

“Este no es un tema político, ni siquiera tenemos idea de lo que tiene o no la fiscal, más allá de alguna cosa que ha salido en la prensa”, indicó una fuente nacionalista a Montevideo Portal.

En la coalición ahora quedarán a la espera de lo que decidan los frenteamplistas, que en principio son proclives a llevar el martes próximo el tema a Comisión y analizarlo el miércoles en el plenario de la Cámara de Senadores. Blancos y colorados, en tanto, piden un tratamiento directo el martes, como asunto urgente.

Otro de los argumentos que esgrimieron los blancos fue que el proceso judicial no podrá avanzar, formalmente, si el desafuero no se vota. Esto último es algo que Penadés ha expresado a la interna de la bancada, más allá de que los senadores también argumentan que el acusado busca la celeridad del proceso parlamentario para no comprometer a su partido.

La fuente nacionalista indicó que en la interna de la bancada nunca se planteó “un pacto de caballeros”. “Como bancada nos aliviana que el tema pase y se vote rápido, eso es obvio, pero nunca se lo plantearía en esos términos porque son temas demasiados sensibles y que se quieren tratar con cuidado”, agregó.

Por su parte, la coordinadora de bancada del Frente Amplio (FA), Amanda Della Ventura, señaló en rueda de prensa que la solicitud de desafuero del senador Penadés tiene que tratarse “con la diligencia y responsabilidad” que corresponde.

La senadora remarcó que la posición del FA es que el pedido enviado por la Suprema Corte de Justicia se trate en la Comisión de Constitución y Legislación, para “analizar la documentación enviada y los fundamentos” del pedido.

“Se nos planteó que no pasara por la Comisión, pero a nosotros nos parece que es muy importante que pase. Dada la sensibilidad del tema, corresponde para un trabajo en serio conocer los fundamentos que vienen desde la Justicia. No queremos enlentecer. Por eso planteamos que se trate el martes en Comisión y que el miércoles se vote en el pleno del Senado”, explicó Della Ventura, que al igual que otros senadores del FA rechazó que haya una “pacto de caballeros” para que no exista debate sobre el desafuero de Penadés.

Sobre lo planteado por la vicepresidenta Argimón, de que le pedido de desafuero se vote sin pasar por Comisión al tratarse como “grave y urgente”, Della Ventura señaló que para el FA esa “no era la manera correcta de tratar el asunto”.

Para que el tratamiento se diera de esa forma, el Senado precisaba los votos del Frente Amplio.

