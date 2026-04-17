En imágenes: multitud se movilizó pidiendo justicia y la liberación de Moisés Martínez

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El caso de Moisés Martínez generó grandes repercusiones en la sociedad uruguaya. Diferentes sectores de la población han criticado la medida, y este viernes, una multitud se movilizó hasta la plaza Independencia con carteles.

En mayo de 2025, el joven de 28 años asesinó a su padre —quien tenía un largo historial de abusos contra miembros de su familia— fue condenado, el pasado 8 de abril, por la Justicia a 12 años de prisión.

Cientos de personas se reunieron en el Centro de Montevideo y realizaron una manifestación pidiendo justicia para Moisés y en busca de su libertad. Allí, la hermana del condenado realizó una proclama consignada en X, por el periodista Diego Martini Lemos. “Se dice por los pasillos que, si alguien mata a un padre, es capaz de matar a cualquiera. Esto parte de una lógica bastante antigua, basada en una familia tradicional, que ya no existe y que ignora la realidad de la violencia que se desprende en miles de hogares”, dijo la joven.

Además, mencionó que “no es poca casualidad” que en la mayoría de los casos la violencia es aplicada por los progenitores. “La ley asume que el padre es una figura de protección, pero ¿qué pasa cuando el padre es el depredador?”, cuestionó.

“No juzguen a mi hermano con leyes del siglo pasado, que siguen promoviendo la familia tradicional como eje central de nuestras vidas, Júzguenlo con la realidad de hoy, él no es un peligro para la sociedad, es el resultado de una sociedad que dejó un monstruo a cargo de su crianza”, afirmó.

“Justicia con perspectiva de trauma, el infierno no termina cuando encierran al agresor”, sentenció.

En la movilización se mostraron carteles con inscripciones en contra de la medida de la Justicia. “Moisés fue torturado por su padre, y ahora lo tortura la Justicia uruguaya.”, decía una de las pancartas. “Esta familia nos necesita, justicia para Moisés”, afirmaba otro de los carteles.

En las primeras semanas de abril, luego de que se diera a conocer la sentencia, Sara criticó la resolución y el proceder del Poder Judicial. “Mucho dolor, mucho enojo, mucha bronca. Siento que hoy de nuevo me fallan”, declaró la joven el pasado 8 de abril.

Originalmente, la Fiscalía apuntaba a 18 años, que luego pasaron a ser 36. Sin embargo, la familia apeló a que se le aplique el artículo 36 del Código de Proceso Penal, que “faculta al juez para exonerar de pena por delitos de homicidio y lesiones a quien haya actuado bajo un estado de intensa conmoción provocada por violencia intrafamiliar crónica”. Sin embargo, Fiscalía sostuvo que la respuesta a aquella denuncia fue eficaz, dado que en ese entonces se arrestó al padre con una pena de un año y medio. En tanto, desestimó la apelación.

Tras esto, los legisladores Andrés Ojeda, Elianne Castro y Álvaro Perrone, enviaron un pedido de información a la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, con el objetivo de que —en caso de que sea el momento correcto— presentar un indulto a favor de Moisés. En caso de que esto pase, el tema deberá ser tratado en la Asamblea General y para aprobarse tendrá que contar con 2/3 de los votos.

Esto generó diversas opiniones políticas. Desde el Frente Amplio aseguraron a Montevideo Portal que aún no llegó ninguna solicitud a la bancada de senadores ni de diputados. Similar situación vive el Partido Nacional. Según supo Montevideo Portal, en la bancada de senadores blancos hay legisladores que no están de acuerdo llevar al Parlamento temas judiciales, como entienden que sería este caso.

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