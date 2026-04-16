Política

“Esperar la condena” y “el peor camino”: qué dicen FA y blancos por indulto en caso Moisés

Montevideo Portal

La polémica por el caso Moisés llegó al Parlamento tras un pedido de información para la presentación de un posible indulto a favor del joven. Legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional dieron su opinión sobre el asunto.

El martes, el senador Andrés Ojeda, la diputada Elianne Castro y Álvaro Perrone enviaron una solicitud a la presidenta de la Asamblea General del Parlamento, Carolina Cosse, para que la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo obtenga un informe técnico para analizar la promoción de un indulto a favor de Moisés Martínez.

En mayo de 2025, el joven de 28 años asesinó a su padre —quien tenía un largo historial de abusos contra miembros de su familia— y fue condenado el pasado 8 de abril por la Justicia a 12 años de prisión.

El legislador cabildante afirmó en rueda de prensa que la carta enviada fue una “consulta” jurídica con el objetivo de “ver la posibilidad y cómo se lleva adelante” el proceso. “Estamos dispuestos a pedir el indulto en este caso, pero tenemos que saber el procedimiento. La consulta significa saber si lo podemos presentar después de que la condena esté hecha o si puede ser ahora”, explicó.

Por otro lado, mencionó que “la recepción fue positiva”, en relación a las opiniones de los distintos legisladores. “Hay un ambiente favorable dada la sensibilidad de este caso. Esta iniciativa que tomamos tiende a corregir una falla del Estado”, analizó.

En caso de que se resuelva avanzar con el indulto, deberá ser analizado y votado en la Asamblea General, donde requerirá el respaldo de 2/3 de los legisladores para ser aprobada.

En la Comisión de Constitución y Legislación del Senado hay legisladores que entienden que, en cualquiera de los casos —si deciden avanzar en el indulto o no—, deberán esperar a que finalice el proceso judicial, ya que la defensa de Moisés Martínez presentó una apelación contra la medida tomada por las autoridades.

En ese sentido, la senadora frenteamplista Constanza Moreira afirmó que la bancada del Frente Amplio no recibió ningún contacto sobre el análisis que vienen realizando los legisladores de la oposición.

En diálogo con Montevideo Portal, el senador oficialista Sebastián Sabini afirmó que esta propuesta es “una vía excepcionalísima”, debido a que “no hay muchos antecedentes de indultos”. Pese a ello, mencionó que le “parece bien” que se realizara la consulta por parte de los legisladores de la oposición.

“Entiendo que puede haber razones humanitarias para aplicar el indulto, pero deberíamos esperar a la condena”, agregó.

Por otro lado, agregó que desde el Frente Amplio analizarán su postura una vez que el indulto sea presentado, ya que hasta el momento no existe ninguna propuesta que haya llegado a la bancada.

“Es un tema delicado y no creo que sea prudente prejuzgar o queramos ser jueces”, sentenció.

El diputado del Frente Amplio Alejandro Zavala afirmó en una entrevista realizada por el programa de streaming La Fórmula, que está de acuerdo con considerar el indulto. “Primero me gustaría ver los detalles del caso, pero con lo que leí en la prensa estoy de acuerdo con que se aplique el indulto”, dijo.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo a Montevideo Portal que entiende “la empatía que Moisés provoca”, pero que no comparte que el indulto sea una de las alternativas en este caso.

“No critico a Moisés, es más, entiendo su actitud, pero no la justifico. Eso implicaría legitimar la justicia por mano propia”, mencionó. Además, agregó que presentar el indulto sería un “grave error”.

Con respecto a que los legisladores tomen cartas en el asunto, afirmó que el análisis que se realice debe ser con “mucha objetividad y cabeza fría”, para “no perder la perspectiva”.

“Si en todo caso el Parlamento y los poderes públicos tuvieran que plantear alguna alternativa, creo que el peor camino sería el del indulto porque sentaría un precedente”, agregó.

Por último, Abdala mencionó que en caso de que se presente el indulto, no está dispuesto a acompañarla, y afirmó que en el Partido Nacional no está solo. Sobre esto, detalló que este miércoles habló de manera informal con algunos legisladores nacionalistas, quienes comparten su posición, aunque recordó que no es una posición oficial.

Una fuente blanca dijo, por su parte, que en la bancada de senadores hay legisladores que no están de acuerdo llevar al Parlamento temas judiciales, como entienden que sería este caso.

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