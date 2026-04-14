Caso Moisés: legisladores de la oposición buscan que se aplique un “indulto a favor”

Política

Andrés Ojeda, Elianne Castro y Álvaro Perrone enviaron una solicitud a la presidenta de la Asamblea General del Parlamento, Carolina Cosse, para que la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo obtenga un informe técnico para analizar la promoción de un indulto a favor de Moisés Martínez.

En mayo de 2025, el joven de 28 años asesinó a su padre —quien tenía un largo historial de abusos contra miembros de su familia— y fue condenado por la Justicia a 12 años de prisión.

En un documento firmado por el senador Andrés Ojeda y los diputados Elianne Castro y Álvaro Perrone, los legisladores pidieron “los pasos formales para la promoción de un indulto en favor” de Moisés, quien fue imputado por un delito de homicidio agravado.

“El caso presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional, habiéndose probado en el juicio que el Sr. Martínez y su familia fueron víctimas de una historia prolongada de violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos”, dijeron los legisladores de la oposición en la carta que le llegó a Cosse.

Según el artículo 26 de la Constitución, el indulto es una herramienta que busca evitar que la pena que recibe una persona se torne en una “mortificación” adicional para una víctima de abuso crónico que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, como la situación del joven de 28 años.

Los legisladores argumentan que “la propia sentencia reconoce un historial de torturas y violencia sistemática que el Estado no pudo prevenir a tiempo, a pesar de existir antecedentes de condena previos contra la víctima en el año 2010 por delitos sexuales contra su propia hija”.

En ese sentido, ante “la conmoción social generada y la necesidad de evaluar una solución”, los parlamentarios piden que se revisen los “requisitos y oportunidad del trámite”, la “instrumentación”, los “límites legales y admisibilidad” y los “antecedentes”.

En primer lugar, los legisladores plantean que, teniendo en cuenta que la defensa de Moisés, a cargo de Rodrigo Rey, apelará el fallo de la Justicia, surge una “duda jurídica fundamental”: “¿Es requisito indispensable que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada (sentencia ejecutoriada) para que la Asamblea General pueda tratar el indulto?”.

Otro planteo de los parlamentarios de la oposición tiene que ver con la aplicación del artículo 85, numeral 14 de la Constitución, que otorga a la Asamblea General la competencia de “conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas cámaras”.

Con base en el artículo 128 del Código Penal, Ojeda, Castro y Perrone reconocen la “primariedad absoluta” de Moisés, así como también que “carece de antecedentes penales previos”, dos puntos que podrían admitir que reciba el indulto.

El pasado 13 de abril, en diálogo con 8 AM, Sara Martínez, la hermana de Moisés, dijo que tanto ella como el resto de los integrantes de su familia vienen de meses muy “complejos” y contó que buscarán que el Tribunal de Apelaciones revoque la condena de la Justicia mediante la aplicación del “perdón judicial”.

“Siento mucho dolor por mi hermano. Hoy estoy acá de pie porque mi único propósito es sacar a mi hermano de la cárcel y no voy a parar hasta las últimas consecuencias. Siento alivio porque es el primer año que mi padre no está más”, reconoció la joven.

Entre las complejidades de su nueva realidad, desde mayo, cuando Moisés mató a su padre, la familia piensa en “todo lo que implica tener a alguien que está en contexto de encierro”. Para Sara, eso significa “el miedo a que le pase algo, que él se haga algo”. “Viene siendo muy complejo y reviviendo todo el tiempo las situaciones que han pasado con mi padre”, admitió.

La hermana del condenado afirma que “la Justicia mira la última foto, pero no se mira todo el contexto de violencia”. “No es que mi hermano fue y le dio muerte. Hubo todo un contexto anterior, en el que el Estado también fue omiso. Si el Estado, cuando yo me animé a denunciar, hubiera garantizado una protección real durante el proceso y después de que le concedieron la libertad a mi padre, todo esto se hubiera evitado”, dijo la mujer, que fue abusada por su padre y lo denunció a los 12 años.

Sara dijo que su padre abusaba de ella y de sus hermanos cuando su madre no estaba en la casa. “Si bien era consciente del maltrato físico, no se imaginaba otras cosas que pasaban también. La violencia era impartida para todos los integrantes. Mamá le tenía mucho miedo”, expresó.

La joven cuestionó el proceso judicial al que tuvo que someterse luego de haber denunciado a su padre, quien cumplió solo un año de cárcel, ya que obtuvo la libertad anticipada.

Mientras Sara, que en ese momento era menor de edad, declaraba contra su padre en la escuela, ella volvía a su casa sabiendo que en algún momento iban a detenerlo. La joven describió ese proceso como “una hostilidad tremenda” y criticó el “nivel de violencia” que sufrió.

Si bien Sara no fue la única abusada en su casa, sí fue la única que denunció la situación ante la Justicia, una condición que este organismo contempló a la hora de condenar a Moisés.

“La única denuncia que existió fue la mía. Entiendo, ahora de grande, que haya sido solo esa. Porque el proceso yo lo pasé acompañada de mi hermana, que era menor. Si había una mínima posibilidad de que mi hermana se animara a hablar, en ese momento, cuando pasó ese proceso horrible con el perito, las posibilidades se cayeron”, reconoció, y recordó que su padre amenazaba con matar a su madre si seguían presentando denuncias en su contra.