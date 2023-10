En Salto, Lacalle recordó “bullying” a Sendic, “caravana” por Lorenzo y aplauso a Placeres

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una rueda de prensa en la que la situación de la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande fue protagonista, respondió a las críticas de la oposición y dijo: “Yo no los tengo contados, pero ¿cuántos jerarcas del gobierno han renunciado? ¿O se les ha pedido la renuncia?”.

“Por distintas razones, no hay que emparejar. Recordemos cómo era antes: se decía que se les hacía bullying, se les hacía caravanas, se los aplaudía en el Parlamento”, dijo el mandatario.

Con esa frase, en primer lugar, Lacalle hacía referencia a la defensa del expresidente Tabaré Vázquez de su vicepresidente, Raúl Sendic, cuando dijo, a pesar de no querer entrar en “el camino de la autofagia política”, que lo que se hacía con Sendic era “un bullying tremendo”.

“Si tuviera que ponerle título, sería ‘el bullying más fantástico que he visto en mi vida’. Hay un ensañamiento”, dijo en su momento el mandatario frenteamplista.

En segundo lugar, Lacalle hacía referencia a la caravana al balneario Araminda hecha en 2013 por el astorismo por el ministro de Economía Fernando Lorenzo, para darle apoyo tras el pedido de procesamiento que radicaba en ese momento sobre él por el caso Pluna.

Por último, los “aplausos” de los que habló el presidente fueron los que recibió en 2019 el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Placeres, al retirarse del Parlamento ovacionado por el Frente Amplio, cuatro días después de que el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidiera su procesamiento por un delito de conjunción de intereses por su participación en la cooperativa Envidrio.

“Yo entiendo que a veces, cuando hay una actitud distinta, no se entiende”, agregó el presidente Lacalle.

Consultado sobre si hay un juego político de parte de la oposición, Lacalle dijo que no puede “juzgar intenciones”, porque no le corresponde.

Al preguntársele nuevamente qué medidas tomará el Gobierno en la CTM, respondió: “Capaz no estoy siendo muy claro, pero les contesto de vuelta. Tomamos noticia de eso; el principal hacedor o gestor de Salto Grande, renunció. Yo entiendo que ustedes no lo terminen de valorar, porque eso no existía antes. Se hacía una gestión desastrosa, alguna con irregularidades, alguna con delito, y no existía”.

“Ahora es un gobierno que es distinto. Cuando se equivoca, aun sin ilegalidades, aun sin delito, se da un paso al costado, y eso es algo que hemos instituido desde el primer día de gobierno”, enfatizó el presidente.