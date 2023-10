Lacalle recogerá planteo del Parlamento por Salto Grande: “Se va a actuar en consecuencia”

Política

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este miércoles a la moción parlamentaria que pedía el cese de todos los contratos hechos en forma discrecional en la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande.

Consultado en rueda de prensa sobre si se iba a pedir la renuncia de los ediles contratados en forma directa, dijo: “Se va a actuar en consecuencia. Ustedes saben que nosotros no nos quedamos quietos, sobre todo cuando hay un pronunciamiento, en este caso, del Parlamento”.

“¿Estamos vacunados contra alguien que se equivoque? Porque claramente acá no hay ilegalidad y tampoco hay corrupción. Sí un abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso y eso es lo que vamos a solucionar. Primero, con una comunicación directa a la CTM, segundo con un decreto y tercero con un proyecto de ley que está yendo al Parlamento”, dijo.

“Creo que la oposición hace bien en cumplir su rol de contralor del gobierno y por qué no el gobierno cuando se equivoca tiene que rectificar el rumbo”, afirmó el mandatario.

Lacalle fue consultado sobre si hubo clientelismo político en las nominaciones hechas por el expresidente de la CTM, Carlos Albisu, a lo que él respondió que “la gente que está trabajando en la CTM es toda gente que trabaja y que es idónea en su materia”.

La repregunta ante esa frase fue en referencia a los ediles contratados, tras lo que dijo: “Sí, obviamente es la parte que se va a rever. La que se va a rever y se va a actuar en consecuencia”.

Al preguntársele si ya hubo una comunicación al respecto hacia los funcionarios o la delegación, Lacalle respondió: “No, la interpelación terminó tarde en la noche. Obviamente yo estuve en contacto, lo vi recién a Carlitos Albisu, estuve en contacto con algún otro miembro del directorio. En algunas horas ya tenemos resoluciones tomadas”.

“Siempre hay que mejorar, ¿no? Y si se cometen errores, más todavía. Insisto, nadie está vacunado y si se comete un error hay que rectificarlo”, señaló Lacalle.

El presidente dijo no entender el planteo que se le hace de pedir la renuncia a los miembros de la delegación uruguaya en la CTM.

“Yo ahí no entendí mucho, porque el presidente de la delegación ya renunció [Albisu]; al que acaba de entrar [Martín Burutarán], no sé por qué se le pide la renuncia. O sea que serían otras dos personas que no necesariamente... No sé, no estamos cerrados a hacerlo, pero no entendí mucho el pedido de renuncia de esa persona cuando el principal gestor de Salto Grande renunció”, expresó Lacalle.

La moción parlamentaria

Este martes, la Cámara de Diputados votó por unanimidad una moción que considera “necesario que la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande promueva de forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional a través de designaciones directas se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020”.

“En particular, resulta imprescindible, por los mecanismos que se entiendan pertinentes, el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles en la Junta Departamental de Salto”, agrega la moción que planteaba seis puntos y fue presentada por la coalición.

“El Parlamento se pronunció por unanimidad. Los ediles electos por el Partido Nacional deberían renunciar a sus cargos en CTM, antes que se lo pidan. ‘Dignidad arriba, regocijo abajo”, escribió en la mañana de este miércoles el senador nacionalista Jorge Gandini.

El Parlamento se pronunció por unanimidad.

Los Ediles electos por el Partido Nacional deberían renunciar a sus cargos en CTM, antes que se lo pidan.

"Dignidad arriba, regocijo abajo"

Tal como informó Montevideo Portal, entre abril de 2020 y julio de 2021 fueron contratados de forma directa ocho ediles del Partido Nacional, particularmente vinculados a la lista 404, con salarios superiores a los $ 85.000.

Además, ingresaron en cargos vinculados a la seguridad —la mayoría—militantes de ese sector, el del expresidente de la CTM de Salto Grande Carlos Albisu y el del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. También hubo ediles de la 404 que fueron designados en cargos de mayor responsabilidad, como por ejemplo el del curul Carlos Silva que fue nombrado en junio de 2020 "secretario de la delegación de Uruguay" con un salario de $ 263.304 y Juan Ignacio Hourcade (también de la 404) como "profesional de Asesoría Letrada". En este último caso la remuneración era de $ 185.166.

El 16 de noviembre de 2020, también ingresaron a la institución dos ediles de la lista 404: José Luis Ambrosoni y Martín Burutarán (actual presidente de la CTM tras la renuncia de Albisu). En estos casos, el primero entró percibiendo un sueldo de $ 131.231 y en el caso del segundo de $ 213.633 como “asesor de la Mesa de la CTM”.

También figuran, según un pedido de informe que realizó el Frente Amplio, funcionarios afiliados al Partido Colorado y cercanos al exintendente de Salto Germán Coutinho.

Tras la renuncia de Albisu, la Delegación de Uruguay en la CTM quedó compuesta por Martín Burutarán (presidente), Nicolás Irigoyen (vicepresidente) y Daniel Arciere (delegado). El Ejecutivo también le solicitó a dichos jerarcas que presentarán las renuncias a sus cargos.

