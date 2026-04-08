Empresarios evalúan “estructura del costo de los combustibles” en diálogo con el gobierno

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La Confederación de Cámaras Empresariales trabaja en “varias propuestas vinculadas a la competitividad” a partir del pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incluir en la elaboración de la Ley de Competitividad e Innovación, según dijo el presidente del gremio, Leonardo Loureiro, a Montevideo Portal.

“Entre otros temas, estamos analizando la estructura de costos de los combustibles y distintos esquemas que hoy inciden en los precios relativos de la economía”, indicó el empresario.

Consultado respecto a dicho análisis en torno a los combustibles, Loureiro indicó que “puede ir en los dos sentidos” de pedir que vayan a la baja o incluso que se modifique el método de fijación de precios.

El dirigente empresarial añadió, asimismo, que se encuentran “juntando más cosas” para proponer en el marco de la discusión en torno a ese proyecto de ley. “Hay de todo un poco, desde temas regulatorios hasta cosas asociadas a la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones]. No está terminando y no hay un documento cerrado aún”, expresó.

“Es un trabajo integral que vamos a presentar formalmente en el marco de la Ley de Competitividad e Innovación”, concluyó Loureiro, y precisó que tienen hasta el próximo viernes 24 de abril para entregarlo a las autoridades del MEF.

Tal como informáramos, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, anunciaron que presentarán la Ley de Competitividad e Innovación al Parlamento y llamaron a distintos actores a que aporten sugerencias. “Queremos que las sugerencias vengan hacia nosotros y que podamos, entre las distintas partes, hacer que tengamos un país más ágil, más accesible y que no tengamos tantas trabas burocráticas que consideramos que existen y que tienen que ver con alguna idiosincrasia que tenemos como país”, indicó el mandatario en rueda de prensa.

En esta línea, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo a Montevideo Portal que “uno de los ejes que se va a discutir en el diálogo tripartito es la competitividad auténtica en el aparato productivo”.

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