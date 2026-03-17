Orsi y Oddone anunciaron una ley y cuatro medidas más para mejorar competitividad

Economía

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, brindaron una conferencia de prensa este martes 17 de marzo para dar anuncios sobre la mejora de la competitividad y el clima de negocios en el país.

En esta línea, los jerarcas anunciaron que remitirán al Parlamento el proyecto de Ley de Competitividad e Innovación (LCI), así como cuatro medidas que no requieren de iniciativa legal.

“Presentamos a Uruguay como un país que tiene estabilidad macroeconómica, pero hay otra cara, fundamentalmente cuando hablamos de clima de negocios, comercio exterior y posibilidad de inversión. Ahí hay que admitir que, a veces, aparecemos como un país un poco lento para tomar algunas decisiones, que en varios aspectos se transforma en un país caro o —exagerando— que algunas partes del Estado están para dificultar las cosas más que para facilitarlas”, expresó el mandatario al abrir la conferencia de prensa.

Así, la propuesta del Ejecutivo es eliminar estos “excesos burocráticos” para ahorrar en gastos, mejorar controles y hacer las regulaciones del comercio exterior “más efectivas”.

Por su parte, el ministro detalló acerca de cuáles serán las propuestas del Poder Ejecutivo y afirmó que la estimación es que permitirán ahorrar US$ 20 millones al año.

La LCI

El presidente y el ministro anunciaron que enviarán al Parlamento la Ley de Competitividad e Innovación.

Según explicó Oddone, este martes ya se comenzó un diálogo con las cámaras empresariales y actores privados, así como con el Pit-Cnt, para “explicarles los pilares” de este proyecto y, a su vez, que estos actores aporten ideas y sugerencias “sobre qué aspectos entienden que son medulares para incluir” en su redacción.

“Queremos que las sugerencias vengan hacia nosotros y que podamos, entre las distintas partes, hacer que tengamos un país más ágil, más accesible y que no tengamos tantas trabas burocráticas que consideramos que existen y que tienen que ver con alguna idiosincrasia que tenemos como país”, apuntó, por su parte, Orsi.

Uno de los pilares de la normativa es la agilización de procedimientos de evaluación, “por ejemplo, mediante la reglamentación de las declaraciones juradas, el uso del silencio administrativo y el fortalecimiento del reconocimiento de certificaciones de otros países, con el objetivo de evitar dobles controles”, reza un comunicado emitido por el MEF luego de la conferencia. Asimismo, se reformará el Código Aduanero y se actualizarán las normativas asociadas al comercio exterior “con el fin de dar mayor responsabilidad a las empresas y hacer más eficientes los mecanismos de control”, añade el texto.

Cuatro medidas concretas

Además del proyecto de ley, Oddone aseguró que se “pusieron sobre la mesa” cuatro iniciativas puntuales que no requieren su aprobación legal. Son propuestas “discrecionales” para avanzar en competitividad, detalló.

La primera de ellas consiste en eliminar la intervención previa de la Dirección General Impositiva (DGI) en el comercio exterior. Esto implica sustituir trámites y mejorar la coordinación entre dicho organismo y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA); según el titular del MEF, esto comprende el 15% de las operaciones del comercio exterior, lo que se traduce en 25.000 al año. “El ahorro tiene que ver con menos certificados que presentar, menos tiempo y menos costo logístico”, detalló.

La segunda prevé eliminar el papel de las operaciones del comercio exterior, es decir, que la DNA exigirá el soporte electrónico a partir de ahora. Además, todos los trámites en los que el MEF esté involucrado que tengan que ver con comercio exterior se tramitarán por la ventanilla única de comercio exterior, eliminando la necesidad de hacerlo presencialmente, indicó el jerarca.

La tercera “tiene que ver con facilidades de pago del comercio exterior”, indicó el ministro de Economía. Según sostuvo, se permitirá realizar el pago correspondiente al importar una mercadería dentro de los 30 días de recibirla en vez de al liberarla, lo que implica que las empresas —particularmente las pequeñas y medianas— no tengan que adelantar pagos, argumentó.

La cuarta y última es una reducción de los costos aduaneros: eliminar el precinto electrónico; reducir de 210 a 30 días para cobrar la devolución de tributos por parte de los exportadores que hagan uso de operadores económicos calificados, lo que implica una mayor liquidez para las empresas, y eliminar el “canal rojo” de Aduanas para que solo se consideren aquellas “basadas exclusivamente en criterios de análisis de riesgo”.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas indicaron a Montevideo Portal que estas cuatro iniciativas entrarán en vigencia “a la brevedad”.

Contexto

Oddone ya había adelantado el pasado lunes que se enviaría un proyecto de ley centrado en la “facilitación del comercio y la actividad empresarial en Uruguay”. “Va a ser origen de polémica”, reconoció el ministro.

El presidente y el ministro afirmaron que la intención de enviar el proyecto de ley al Parlamento —a pesar de que algunas no lo requerían— es “hacer que el sistema político discuta los fundamentos, los objetivos, los instrumentos y los efectos” de la agenda del Poder Ejecutivo, según sintetizó Oddone.

Al respecto, el execonomista mencionó que la mejora en la capacidad de la competencia que Uruguay debe llevar a cabo “no puede venir por aspectos de la política macroeconómica”. “La política macroeconómica ha hecho casi todo lo que tiene que hacer para mejorar la competitividad”, sentenció.

Por eso, el “enfoque” de este gobierno es llevar a cabo reformas microeconómicas, como las planteadas en la conferencia. “El tipo de cambio no es la variable sobre la cual vamos a trabajar en la competitividad: primero porque es inefectivo, y segundo porque tiene efectos sobre la inflación y, por tanto, sobre el ingreso de las personas”, ratificó el ministro.

“No vamos a construir un Uruguay barato haciendo uso de instrumentos de naturaleza macroeconómica; la forma en que vamos a volvernos más competitivos es trabajando en la mejora de la competitividad, en la mejora de la eficiencia del sector público y en la mejora de la eficiencia del sector no transable. Este es el inicio de esa agenda”, ahondó.

De esta manera, Oddone aseguró que la agenda del Ejecutivo “no es una de desregularización”, sino que apunta a “mejorar” los aspectos necesarios para una mayor competitividad.

El titular del MEF aclaró que algunas iniciativas ya fueron llevadas a cabo con la aprobación del Presupuesto Nacional.

A su vez, el Ministerio de Economía ya había presentado 13 medidas, en julio del año pasado, focalizadas en facilitar el comercio exterior. Muchas de las propuestas realizadas en ese entonces iban en línea con lo anunciado este martes.

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