El turno de Heber: ahora Romina Celeste pide la renuncia del ministro del Interior

La militante del Partido Nacional y primera en denunciar al senador Gustavo Penadés por explotación sexual de menores, Romina Celeste Pappasso, volvió a difundir un video en redes sociales, en este caso para pedir la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

La militante nacionalista mencionó el caso del trabajador asesinado en un supermercado Ta-Ta y además relató como su madre fue robada.

“Durante 15 años nos estuvimos quejando del Frente Amplio y su mal manejo de la seguridad. Llegó la coalición multicolor y nos prometieron que iban a cambiar el tema de la seguridad. Hace un tiempo atrás el ministro del interior salió a decir que volvieron las carteras. Quiero decirles que hace poquitos meses a mi madre la arrastraron para robarle la cartera. Y quiero decirles que con mi madre no. Con mi familia no. Estoy cansada que me mientan en la cara a mí y todos ustedes. Ayer en un supermercado del barrio Parque Rodó mataron al gerente. También apuñalaron a un policía para robarle la bicicleta. ¿Hasta cuándo? Cuando va a empezar ese cambio que nos prometieron. También el propio ministro del Interior salió a defender a su amigo, el amigo que está denunciado por abuso sexual por varios menores de edad. No solo por Romina Celeste: ocho denuncias más. Señor ministro, me parece que es hora de que renuncie”, dijo Pappasso, que esta semana mantuvo un cruce con la Asociación de Abogados Penalistas.

La militante trans ya había pedido la renuncia de Penadés al Parlamento y también se ofreció para ocupar el cargo de directora de Convivencia y Seguridad Social del Ministerio del Interior tras la salida del cargo de Santiago González.

Es hora que el ministro del interior @Luisaheber de un paso al costado, por el bien de todo el pueblo uruguayo. pic.twitter.com/fSEfDtHDP7 — ?????? ??????? (@romina_uy) May 30, 2023

