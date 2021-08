El presidente respaldó al ministro de Turismo: “Es una explicación jurídicamente válida”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respaldó este martes al ministro de Turismo, Germán Cardoso, cuyo accionar fue cuestionado por el exdirector de la cartera, Martín Pérez Banchero.

"Existían compras (con las) que nosotros discrepábamos, algunas de ellas de montos importantes, algunas de más de medio millón de dólares a una única empresa, que no compartíamos y no compartimos", dijo Pérez Banchero al semanario Búsqueda. "La última reunión que tuvimos con el ministro fue muy difícil, donde el ministro estaba muy exaltado y donde nos solicitó que firmáramos como propias decisiones que no lo eran. Nosotros tenemos discrepancias en la forma y en el fondo en cuanto a las compras en medios (...) El ministro me dijo que si no firmaba me echaba; le dije que me echara, y bueno, procedió", agregó.

El ministro se reunió este martes con el presidente y defendió el Plan Verano. Además, señaló que le presentó al primer mandatario el expediente cuestionado por Pérez Banchero, en el que, según explicó Cardoso a la prensa tras la reunión, "están todas las instancias marcadas y se ha cumplido con todo el proceso que sugirió la agencia de comunicación" que trabaja con el ministerio.

Después de reunirse con el ministro, el presidente habló del tema en la tardecita de este martes, en su visita a la muestra El mirador cavante, de Manuel Espínola Gómez (1921-2003), que se inauguró al mediodía en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el Parque Rodó.

"Hoy el ministro de Turismo me pidió una reunión por hechos de conocimiento público, acerca de un expediente, acerca de la publicidad. Me trajo el expediente, subrayado, y bueno... la explicación que me da con el documento que trajo al respecto es una explicación jurídicamente válida, que no se aparta de la ley", dijo Lacalle en rueda de prensa.

Consultado por los periodistas sobre si "hubo molestias con la situación", Lacalle dijo que "cuando hay este tipo de ruido, siempre genera una distorsión", y agregó: "Lo que me parece correcto es cuando un ministro entiende que hay que dar una explicación o su punto de vista. Con Germán nos mandamos WhatsApp, nos hablamos por teléfono. Vino, me mostró el expediente al cual se aludió en su momento. E insisto: lo que está en el expediente obedece a términos legales".

"De memoria: el procedimiento que siempre se usa para las compras de publicidad. Son proveedores históricos del Ministerio de Turismo y según consta en el expediente que yo vi hoy, que me mostraba el ministro de Turismo, se sigue los pasos como se hace con una empresa de publicidad, que es la que trabaja con el ministerio", explicó.

Términos legales

El mandatario también fue consultado sobre las repercusiones políticas de la remoción del director del Ministerio de Turismo. "El tema partidario: ustedes saben, yo no puedo hacer política y no puedo opinar sobre temas partidarios, así que eso escapa a mí", se excusó Lacalle.

Cuando le preguntaron si respalda su gestión, el presidente respondió: "La documentación que me trae el ministro respalda su acción; yo tengo que atenerme a los términos legales".

Luego, un periodista recordó que la Lista 15 apoyó el accionar de Pérez Banchero, el director cesado. "Sobre una diferencia política partidaria en el seno de un partido político que, entre otras cosas, no es mi partido, al presidente de la República no le corresponde" opinar, sentenció.

