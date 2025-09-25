El jefe de Policía habló tras tres homicidios en menos de 24 horas en Montevideo

Policiales

El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, brindó una rueda de prensa en la tarde de este jueves tras los tres asesinatos ocurridos en la capital en las últimas 24 horas.

Lotito aseguró que los crímenes son investigados por la Dirección de Investigación de la Policía Nacional y el Departamento de Homicidios, y que “están avanzando rápidamente con la fiscal de turno, la doctora Mirta Morales”.

Luego de los hechos, la Jefatura de Policía mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, en la que se analizaron los operativos diarios desplegados en Montevideo por la Guardia Republicana y la Dirección de Investigación.

Según explicó Lotito, actualmente el despliegue se concentra en Cerro Norte, escenario del último asesinato constatado. “Más tarde vamos a desplegar el operativo en otro lugar de Montevideo, el cual fue determinado acorde a la inteligencia policial”, señaló.

Montevideo registró en menos de un día tres homicidios. El primero ocurrió en el barrio Reducto, pasadas las 20:30 horas del miércoles, en el cruce de Colorado y Pando, cuando vecinos alertaron sobre disparos. La Policía encontró en el interior de una vivienda al menos diez cartuchos, una ventana rota y a un hombre de 50 años con múltiples heridas de bala, cuyo fallecimiento fue constatado minutos después; la víctima tenía un antecedente penal por suministro de estupefacientes en 2006.

En la mañana del jueves, dos hermanos de 26 y 33 años fueron atacados a balazos en Casabó. Estaban en Pastor Earl Martín Smith, entre Estados Unidos y Carlos María Ramírez, cuando dos personas en moto abrieron fuego contra ellos. En la escena se hallaron más de diez vainas. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, pero el de 26 años, que había recibido un disparo en el abdomen, murió horas más tarde, mientras que su hermano resultó herido en la ingle.

Finalmente, en la tarde del jueves, un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax mientras viajaba en su auto. El hecho ocurrió en José Gestal y Rivera, detrás del liceo 30. La víctima falleció poco después de ser asistida por personal médico.

