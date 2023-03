El MPP proclama este domingo a Orsi como precandidato y se prepara para buscar alianzas

Política

Por Gonzalo Charquero

geceache

El Congreso del Movimiento de Participación Popular (MPP) resolverá este domingo el apoyo formal del sector a la precandidatura presidencial del intendente de Canelones y dirigente de la agrupación, Yamandú Orsi, en lo que será el puntapié del camino hacia la campaña de 2024.

La reunión, que sentará las bases de la estrategia política del mujiquismo de cara al proceso electoral, será también una instancia a partir de la cual el grupo consolidado como primera fuerza del Frente Amplio (FA) buscará concretar nuevos apoyos a la postulación de Orsi.

Para eso, dentro del MPP, miran tanto a agrupaciones del FA como a dirigentes de otros partidos políticos. Pero, además, en la carrera electoral promoverán un acercamiento con distintos sectores sociales y, entre ellos, apuntan al ámbito agropecuario, la industria y también comerciantes, dijo a Montevideo Portal el senador Alejandro Sánchez.

Las alianzas hacia afuera

Con Orsi, el sector liderado por el expresidente José Mujica buscará tener a un dirigente propio como candidato del Frente Amplio, algo que a nivel nacional solo ocurrió en 2009, cuando el tupamaro fue electo presidente.

En el plano de la táctica, dijo Sánchez, lo principal para el MPP es “el fortalecimiento” del Frente Amplio y “la ampliación de sus alianzas” para incorporar “sectores sociales que hasta el día de hoy no han estado representados en el FA”.

“Nos parece que todo el acercamiento que ha hecho el Frente Amplio con el sector agropecuario, que tiene que ver con los desafíos del sector y las propuestas que hemos hecho, no solo con la sequía sino con la necesidad de generar políticas de biotecnología, incorporar innovación a la actividad productiva, implican también un mensaje para esos sectores en términos de cómo enfrentamos el mundo que tenemos hoy”, sostuvo el senador.

Bajo la premisa de “un nuevo encuentro programático”, el dirigente insistió con que el Frente Amplio debe “construir una gran alianza que pueda ser una alternativa a este modelo del gobierno”. “El actual modelo no solo no le sirve a los pobres y a los trabajadores, tampoco le sirve a la industria nacional ni a la pequeña y mediana producción”, afirmó.

La interna del FA

El Congreso del MPP reunirá el sábado y el domingo a unos 1.500 congresales en el Club Cordón. Al cierre de la instancia, el domingo, hablarán Orsi, Mujica, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la dirigente Mariana Píriz.

Tanto en el MPP como en el resto del Frente Amplio señalan la reunión de este domingo como clave, ya que una vez realizada la proclamación formal por parte del sector más grande de la oposición, se espera que otras agrupaciones también se plieguen a la candidatura. Aunque, los tiempos de las definiciones, no serán para todos iguales.

Sánchez puntualizó que ese proceso, tanto interno en la fuerza política, como de captar blancos y colorados desencantados con el Gobierno, requerirá de “mucha paciencia”.

“Nosotros creemos que hay que construir la candidatura de Yamandú, y la construcción de la candidatura implica la participación de otros sectores. Por tanto, lo que planteamos es la necesidad de ir consolidando ese proceso hasta que el Frente Amplio tome la decisión en diciembre respecto a las precandidaturas, y en ese marco se está conversando con muchos sectores”, afirmó el dirigente.

“Naturalmente tienen que tomar su tiempo para decidir, pero van a ir conformando la posibilidad de esa candidatura de Yamandú Orsi, que yo creo es una realidad en la opinión pública, y lo que necesita es darle sustento de los sectores del Frente Amplio, o incluso de sectores que no son frentistas pero son progresistas y sienten que pueden confiar”, agregó.

El mapa de los candidatos

Además de Orsi, que ya recibió el apoyo de la Vertiente Artiguista y del espacio La Patriada, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se posiciona como otra eventual precandidata del Frente Amplio. De todos modos, una de las claves de cara a las internas será conocer si el Partido Comunista de Uruguay impulsará a la jefa comunal o si impulsará al senador Óscar Andrade, como sucedió en las últimas elecciones internas, en junio de 2019.

En el bloque socialdemócrata del Frente Amplio, el senador de Fuerza Renovadora Mario Bergara había anunciado su intención primaria de confirmar su precandidatura en marzo, pero otros grupos de Convocatoria Seregnista-Progresistas todavía dudan sobre si el mejor camino para esa ala es ir a la interna con una precandidatura propia del bloque, o si plegarse a Orsi.

Por su parte, el intendente de Salto, Andrés Lima, también manifestó su intención de competir como precandidato y recibió el apoyo del sector que lidera, Encuentro Federal Artiguista.

Consultado por Montevideo Portal sobre si vislumbra una interna polarizada entre Orsi y Cosse, o si percibe más competidores, el senador dijo que el MPP no tiene “mayores preferencias”, aunque alertó que las internas no deben funcionar “como un espacio de promoción política” para dirigentes.

“Lo que no hay que perder de vista, más allá de las legítimas aspiraciones de los compañeros, es que aquí nos estamos jugando la posibilidad no solo de retomar el Gobierno, sino de poder de alguna manera superar este período donde hemos tenido un crecimiento de la pobreza y donde no hay una agenda de futuro clara, donde vemos cómo se resintió la salud, la educación y la vivienda. Ahí hay una tarea principal que el Frente Amplio debe encararla, y es la necesidad que la gente tiene de cambios. Y ese tiene que ser el eje central”, afirmó Sánchez.

“No puede ser que nosotros pensemos en las internas como un espacio simplemente de promoción política de compañeros. Las internas tienen que ser un paso más en esa conducción del Frente Amplio para el cambio que la gente está necesitando. No tenemos problemas con las múltiples candidaturas, pero sentimos que tiene que haber mucha responsabilidad, porque lo que está en juego es muy grande. Acá no estamos hablando de que quiero estar arriba de un escenario porque quiero potenciar un grupo o para saciar mi ego. Estamos hablando de poder poner nuevamente las políticas públicas al servicio de la gente y representar ese descontento que se ha generado en la sociedad por las condiciones de vida que se está atravesando”, agregó Sánchez.

El diagnóstico para "enfrentar" al Gobierno

Luego de su Congreso, el MPP encomendará a un Encuentro Nacional de delegados la tarea de afinar las bases programáticas que promoverán en el proceso interno del Frente Amplio hacia el Congreso de diciembre de la fuerza política, dijo el senador.

De todos modos, el sector cuenta con un diagnóstico primario. En ese sentido, el dirigente también dijo que el MPP saldrá junto al FA a “enfrentar” el “modelo” del Gobierno, no solo en aspectos vinculados a la redistribución del ingreso, o las políticas públicas.

“El diagnóstico es que Uruguay está atravesando una situación bastante difícil, en vista de que tenemos un Gobierno que no tiene en el horizonte una estrategia de desarrollo nacional que pueda contemplar la necesidad de los sectores de la industria nacional, de la pequeña y mediana producción, y que por tanto no tiene las condiciones para generar el mayor bienestar posible y la defensa de los recursos nacionales del país”, dijo el senador.

“Frente a esa situación que es evidente, ante la política económica del Gobierno que ha rebajado los salarios y las jubilaciones, que no ha dado perspectivas a la industria nacional, que no ha incorporado la innovación y la tecnología en la matriz productiva, es que nosotros partimos de la base de que hay que enfrentar ese modelo”, concluyó.

