“Con la ilusión intacta”, el presidente defendió la gestión, la LUC y la reforma educativa

El presidente Luis Lacalle Pou presentó este jueves ante la Asamblea General un balance de la gestión del último año de gobierno y anunció rebajas impositivas, además de defender la implementación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y prometer una pronta solución para los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

“Quien habla asumió un compromiso durante la campaña electoral con este tema”, dijo en referencia a los deudores del BHU, luego de reconocer que legisladores de varios partidos han presentado iniciativas legislativas en este sentido. “Es cierto cuando algunos deudores me dicen que no hemos encontrado la solución. Es cierto que ha pasado el tiempo. Y mi respuesta es que el paso del tiempo solo ha sido para tener una mejor solución y una solución más abarcativa. En las próximas semanas tendremos noticias formales al respecto”, aseguró.

Además, Lacalle destacó que el desempleo bajó con relación al último año de gobierno del Frente Amplio: “En 2019 había 158.000 desempleados, y en 2022 hay 141.000; 17.000 hombres y mujeres que hoy ya no están desempleados”.

El presidente también anunció “la creación de un laboratorio abierto con la empresa Microsoft, con desarrollo de inteligencia artificial e Internet de las cosas, que se va a instalar próximamente el LATU”. Para destacar el valor de este proyecto, destacó que es “el tercero de estos laboratorios en el mundo que se instala afuera de los Estados Unidos de América”.

Por otra parte, el mandatario ponderó los avances en materia de seguridad, aunque reconoció problemas en esa materia. “El delito de homicidios ha sido el más complejo en la lucha contra la inseguridad y es el que más nos ha costado”, admitió.

Asistieron al Parlamento a presenciar su discurso el secretario y prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés; ministros e intendentes; el expresidente Julio María Sanguinetti; el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; y su esposa, Lorena Ponce de León, quien estaba acompañada por su hija, Violeta, y por la hermana del mandatario, Pilar Lacalle Pou.

Afuera del Palacio Legislativo, decenas de militantes del Partido Nacional y del Frente Amplio se manifestaron.



Defensa de la LUC

Al inicio de su discurso, el presidente recordó el referéndum contra 135 artículos de la LUC, ocurrido el 27 de marzo del año pasado, y destacó la norma como “una ley pensada por y para los uruguayos”.

“Hoy han pasado más de dos años y siete meses de vigencia de la ley. Lejos, por suerte lejos, quedaron atrás los relatos de los perjuicios que generaría. Más bien redundó en beneficios para la gente. Quedaron atrás las amenazas de abuso policial, de desalojo exprés, la privatización a la educación, el daño a las empresas públicas, y podríamos seguir”, afirmó Lacalle, y añadió, en referencia a la agilización de los procesos adoptivos que habilita la nueva ley, que en 2022 fueron adoptados 151 niños.

Asimismo, apuntó que la LUC “marcó un respeto” a ltos uruguayos con la regla fiscal y “fue el puntapié inicial para dos reformas impostergables: la de la seguridad social y la de la transformación educativa”.

“Estamos fortaleciendo los cimientos de nuestro país pensando mucho más allá que en este quinquenio”, resumió.

Transformación educativa

Con relación a la reforma educativa, Lacalle dijo que la “nueva forma de enseñar que se elaboró tiene que estar adecuada a los tiempos que corren”.

“El problema está de los dos lados. Lo que se enseña muchas veces está alejado de la realidad. Por otro lado, los niños, jóvenes, adolescentes y sus familias no ven en la educación una herramienta de superación. Por eso tenemos que salir de la zona de confort. Sé que cuesta. Todos de alguna manera tenemos algo de conservador, porque viene de conservar. Pero si de tanto conservar, ya no solo no se conserva, sino que nos atrasamos, es obligación salir de la zona de confort”, argumentó el presidente.

Como en los años previos, el mandatario recordó que Uruguay fue de los primeros países en volver a la presencialidad en la educación durante la pandemia y el que “tuvo menos rezagos educativos”, además de ser de los países que menos días de clase perdió gracias a la tecnología y la utilización de la Ceibal.

Sobre la reforma, el jerarca destacó que se “empezó a concretar una transformación curricular basada en competencias”.

Anunció que se extendió “el tiempo completo y extendido de los centros educativos y que se van a multiplicar los centros María Espinola”, que pasaron de ser 12 a 29, y proyecta sean 43 para fines de 2023.

“La transformación educativa se propone algo que reclamábamos al Gobierno anterior. Sé que también puede ser un proceso traumático para algunos. Defendemos la permanencia de los docentes de manera efectiva durante tres años. La rotación del docente no solo le genera inseguridades, sino que también pierde tiempo y no genera el vínculo estrecho con el alumno, tan necesario”, agregó Lacalle, que resaltó otros aspectos de la reforma como el reconocimiento del título universitario a los docentes.

También mencionó que se inició la recuperación salarial tanto para docentes como para los funcionarios de la educación. “Se terminaron desigualdades históricas para funcionarios y docentes. Después de tantas veces enunciada, durante tantos años, la transformación educativa está en marcha”, dijo.

Seguridad social, la reforma urgente

Lacalle se refirió a la reforma de la seguridad social y apuntó a que se da en un momento en que el país atraviesa “un proceso de envejecimiento de la sociedad”.

Antes de mencionarla, el presidente dijo que el país se ha recuperado “notoriamente” del impacto de la pandemia en el mercado laboral. Señaló que en 2019 había 158.000 desempleados y que en 2022 son 141.000, por lo que hay “17.000 hombres y mujeres que hoy ya no están desempleados”. Indicó que la tasa de informalidad, en el año previo a su asunción, era del 25% y que “hoy es del 21%” y que además, “el total de personas empleadas en 2022 supera en 30.000 a las del 2019”.

“Todos sabemos que el trabajador de hoy, de alguna manera, más tarde o más temprano, lo va a dejar de hacer y una de las certezas que necesita es su jubilación. Hace años que todos los partidos políticos y toda la sociedad civil habla de la urgencia en reformar el sistema previsional. Necesitamos un sistema más justo y solidario. Entre otras cosas, que responda al futuro con la menor cantidad de complicaciones”, señaló.

“¿Somos conscientes que la automatización, la rotación de los puestos de trabajo durante la vida laboral, las nuevas formas de contratación y los trabajadores por cuenta propia aumentarán? Uruguay ya está transitando estos cambios y es necesario que las leyes acompañen la dinámica actual”, dijo el mandatario. Luego, apuntó que “todos, de alguna manera, han tenido la oportunidad de opinar, criticar y aportar en un proceso que ha sido extenso e intenso” y que terminó en un proyecto de ley que tiene media sanción.

“Después de todo el trabajo, podemos hacer algunas afirmaciones. Primero que es una reforma progresiva: el proceso de transición de un régimen a otro es de 20 años, según me dicen los más veteranos, la última vez fue de nueve meses”, indicó. “Es una reforma inclusiva, porque no deja a ninguna familia por fuera y hace hincapié en aquellas familias con hijos con discapacidad severa computando años adicionales”, agregó y dijo también que se trata de una reforma que “da libertad de trabajo”.

Además, habló del retorno de los jubilados a la actividad laboral. “Acá veo algún legislador y alguno que ya no están, que insistentemente, viendo lo que pasa en el mundo y en nuestro país, entendían y entendemos que debe existir la posibilidad, de aquella persona que se jubila, de volver, de alguna manera, al ámbito laboral. De hecho, no nos hagamos trampas al solitario, existen. Hacen changas, pero no están de alguna manera sujetos a la ley”, manifestó el presidente.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto es “una reforma solidaria, porque el 100% de los mayores de 70 años accederán a un ingreso mínimo, garantizado en forma gradual”. “También es justa y solidaria, porque cada peso aportado va a contar. Hoy, todos sabemos, que, si no se llega a un mínimo, ese dinero desaparece, se pierde, quedan en las arcas del Estado. Por eso estamos convencidos, de que esta reforma, que es una la que salió de la comisión de creación, esa tuvo transformaciones en la coalición y tuvo transformaciones en el parlamento, es una reforma urgente”, puntualizó.

Seguridad

Lacalle dijo que el tema de la seguridad ciudadana “sigue siendo un tema importante en la vida de los uruguayos”.

“Si bien los registros han mejorado sensiblemente, queda mucho por hacer”, dijo el presidente, que agregó que los hurtos, comparados con 2019, descendieron 19%, mientras que las rapiñas bajaron 23,5%, y el abigeato, 40%.

Aseguró que se sigue fortaleciendo el combate al narcotráfico, aunque reconoció ciertos problemas. “El delito de homicidios ha sido el más complejo en la lucha contra la inseguridad y es el que más nos ha costado y más le tenemos que dedicar. Estamos 2,8% debajo de 2019. Detrás de estas cifras hay un trabajo profesional y cambio en el despliegue territorial”, señaló.

En este capítulo del discurso, el presidente también agradeció al personal de la Dirección Nacional de Bomberos por su combate a los incendios ocurridos durante la temporada estival, lo que generó los primeros aplausos del hemiciclo.

Salud

El jefe de Estado comenzó el capítulo siguiente hablando de un tema de “enorme sensibilidad” que preocupa al Gobierno: la salud mental. “Realizamos acciones concretas. ASSE creo vacantes de licenciados en Psicología especializados en el uso problemático de sustancias; se llegaron a cubrir 2.894 horas mensuales. La línea de apoyo emocional, que con la vicepresidente trabajamos mucho este tema, que es atendida por psicólogos las 24 horas, los 365 días del año, duplicó la atención del 2021 al 2022, llegando a 82 mil llamadas”, informó.

A su vez, señaló que, en 2022, tras dos años de pandemia, se sostuvo “la vacunación con la red de vacunatorios en todo el país”, y que se comenzó a inocular a los niños en abril del año pasado.

“Incorporamos una cantidad de nuevos medicamentos de alto costo. Por ejemplo, se incluyó el medicamento que frena el avance de la atrofia muscular espinal. Decretamos acceso gratuito a los implantes mamarios y a estudios de mujeres mastectomizadas”, recordó, lo que generó otra ovación, y agregó: “Se habilitó el IMAE cardiológico de Tacuarembó”.

También repasó las obras vinculadas a la salud. “El año pasado dijimos que íbamos a poner el foco en remodelaciones que precisaban nuestros hospitales. Y así lo hicimos, en el Pasteur, en el Piñeyro del Campo, en el Pereira [Rossell] y en el Hospital Español”, dijo.

“ASSE también tiene la obsesión de descentralizar los CTI. Todos nosotros fuimos observadores partícipes del número de camas que se fueron agregando durante la pandemia. Pero ahora, hemos agregado este año 42 más, y en el 2023 se proyectan 18 más, en Artigas, Mercedes, Melo y Rocha. Se entregaron 37 ambulancias, y permítanme hacer memoria a la de San Antonio, departamento de Canelones, que creo que hace más de 20 años que los vecinos reclamaban por eso”, expresó Lacalle.

Indicó que la inversión en medicamentos, con respecto a 2019, aumentó un 51%, y recordó un “viejo compromiso de muchos partidos políticos”: el Hospital del Cerro.

“El año pasado se iniciaron las obras. Porque hay que tener presente dónde está la población que se atiende mayoritariamente en salud pública en Montevideo. Y en vez de tener que trasladarse al centro de Montevideo, lo lógico era lo que se está haciendo, y se prevé que para agosto se esté inaugurado el hospital. Lo mismo para el Hospital del Filtro, cuya inauguración se prevé para octubre”, estimó.

Ambiente, infraestructura, energía y telecomunicaciones

En materia ambiental, el presidente dijo que se va a destinar “una cifra importante en el cierre de vertederos en todo el país”, que será “cerca de 16 millones de dólares”.

“El Uruguay ha sido partícipe y creador de un bono verde. Es el único en su especie, hay similares. Y esto yo lo quiero decir con mucho orgullo. No sé si está aquí Adrián Peña (exministro de Ambiente). Yo veía las reuniones entre el Ministerio de Ambiente, el de Economía y Finanzas (MEF), el de Industria y el de Ganadería, reuniones que naturalmente tenían una tensión. El MEF y el de Ambiente de un lado, que eran los que exigían, uno para cuidar el medioambiente y otro para cobrar el tema de los bonos, para que sean más eficientes, y después los ministerios de la producción”, relató.

Lacalle dijo que “Uruguay también gozará de una mejor calidad de vida” dado que el Gobierno propuso “un plan muy ambicioso de saneamiento”.

“Esta primera etapa, en la cual se destinarán 284 millones de dólares, va a llegar a 61 localidades de todo el país. Con una inversión de más de 200 millones de dólares se va a realizar la obra más grande de los últimos 150 años en infraestructura de agua potable. El proyecto Arazatí ya fue aprobado y se está iniciando el proceso de licitación”, acotó.

El presidente remarcó además que el 2022 fue un año récord en inversión en infraestructura vial, “llegando casi a los 9.000 millones de dólares”. “Y les voy a decir, que si todo sale como está previsto, al fin de los cinco años de Gobierno se habrá realizado la mayor inversión en la historia en rutas y puentes. Quienes recorren el país habrán visto una y otra vez la inversión en obra pública”, expresó.

En lo que respecta a las energías renovables, dijo que “nuestro país tiene un camino recorrido que lo sitúa en un lugar de privilegio en el mundo”.

“Políticas nacionales que no son nuevas, que tienen su anclaje en algún texto legal, pero que todos de alguna manera hemos aportado a la realidad que hoy tenemos. Hoy estamos entrando a la segunda transición energética y en este proceso se inicia la descarbonización, lo que significa eliminar progresivamente la producción de energía en base a combustibles fósiles. Uruguay está en condiciones hoy de producir hidrógeno verde y transformarlo en un nuevo producto de exportación. Según los análisis técnicos, esto podría genera más de 30.000 puestos de trabajo y para 2040 exportar cerca de 2.100 millones de dólares”, destacó.

Fue entonces cuando anunció la creación de “un laboratorio abierto con la empresa Microsoft”, al que se hizo referencia al inicio de esta nota.

Luego, el presidente habló de la “descentralización”, palabra que, según dijo, “ha sido una constante en este Gobierno”, así como la “accesibilidad”.

“Antel cubrió el 94% de los centros educativos con banda ancha en el marco del Ceibal. Para que se hagan una idea, en 2019, era el 31%, o sea que se triplicó la conexión en los centros educativos. Al mismo tiempo, se llegó con fibra óptica a 74 localidades del interior y a lugares de zona metropolitana que no se habían tenido en cuenta. Al cierre del 2022, el 97,4% de los servicios de Antel están cubiertos con fibra óptica, además se llegó a 88 poblaciones rurales que obtuvieron servicio donde no había internet ni telefonía”, sostuvo.

“La LUC siguió dándonos libertad”, proclamó, al recordar que “la portabilidad numérica nos dio derecho a mantener nuestro teléfono” y “genero espacio para mayor competencia”, dado que las compañías telefónicas “debieron apostar a mejorar las ofertas para sus clientes”.

“Antel creció en cantidad de clientes, incrementó su participación en el mercado y, por si fuera poco, observó una baja considerable en sus tarifas. El próximo paso es la subasta de 5G que se va a realizar este año”, dijo con relación a la empresa pública.

Uruguay y el mundo

Lacalle cerró el balance de la gestión del último año con un análisis somero de las relaciones exteriores. Fue entonces cuando aseguró que, cumpliendo con el compromiso hecho en la campaña electoral, el Gobierno está “haciendo todo lo posible para que nuestro país esté más abierto al mundo y que alcance a firmar acuerdos comerciales que nos faciliten el intercambio de nuestros bienes y servicios”.

“En julio de 2022 terminamos el acuerdo de factibilidad en conjunto para firmar un Tratado de Libre Comercio con China. También en el 2022 presentamos la solicitud de adhesión al (Acuerdo) Transpacífico. Algo que quizá no ha sido muy difundido, pero es un acuerdo comercial importante, en lo que hace productos de nuestro país, es lo acordado con Brasil, en materia de zona franca, para desgravar inmediatamente del arancel externo común a todas las mercaderías incluidas en el acuerdo de complementación económica con ese país”, señaló.

En relación al país norteño, recordó la visita del “novel presidente de Brasil”, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien tuvo “una reunión que no solo fue de cortesía”, sino que “fue de trabajo, con temas puntuales”.

“Hablamos de la necesidad de abrirnos al mundo y por supuesto que con Brasil, Argentina y Paraguay tenemos más espalda, lo que no podemos es quedar rehenes de la inmovilidad”, dijo.

“Por eso es que le propusimos al presidente Lula es que, si Brasil avanza, seguramente por su dimensión económica y demográfica con peso internacional, si llega a acuerdos, Uruguay le va a proponer sumarse, y le propusimos que si ni Argentina, Brasil o Paraguay llegan a acuerdos, y Uruguay lo hace, vamos a mirar para el costado y ofrecerle al Mercosur de salir de este corsé que tenemos, en una de las regiones más proteccionistas del mundo, que perjudica, entre otras cosas, a los uruguayos”, aseveró.

Tres ministros del Gobierno visitarán Brasilia para reunirse con sus pares y avanzar en los planes en común el próximo 7 de marzo.

Cuenta regresiva

“Hoy quedan 730 días de Gobierno. Y hoy el Gobierno viene aquí con la tranquilidad de estar cumpliendo lo que prometió”, dijo el presidente al concluir su discurso anual, y agregó: “Hoy podemos decir que el camino transcurrido es el correcto. Por supuesto que no ha estado exento de piedras y complicaciones. Y además hoy con certidumbre le podemos decir al país todo que el camino a seguir está claro, a corto, a mediano y a largo plazo”.

“¿Estamos conformes? No, no estamos conformes. Quienes tenemos una profunda vocación humanista, quienes entendemos al individuo como el centro de toda nuestra tarea, no podemos estar satisfechos ni conformes mientras haya niños viviendo en la pobreza, mientras sigan habiendo familias viviendo de manera no digna, mientras hayan uruguayos que no pueden vivir de su trabajo, mientras falte un medicamento para tratar una enfermedad, mientras sigan existiendo actos de violencia, mientras no podamos soltar todo nuestro potencial porque el mundo no ha terminado de abrírsenos, para así poder mejorar el trabajo de los uruguayos”, expresó el mandatario.

Sobre el cierre, manifestó que desde el Gobierno están “con la ilusión intacta” y con un optimismo “basado en la realidad y en los resultados obtenidos hasta el momento”.

“Aquí está el Gobierno, aquí estoy yo, como desde el 1° de marzo del 2020, para hacer todo el esfuerzo posible, para que los uruguayos sean cada vez más libres, para que sean más prósperos y para que puedan vivir en una sociedad más justa y solidaria. Nos vemos el año que viene, muchas gracias”, culminó Lacalle, al despedirse del Parlamento.

