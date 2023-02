El FA prepara para el viernes una respuesta a los anuncios y el discurso de Lacalle

Política

El Frente Amplio convocó una reunión extraordinaria de su Mesa Política para el viernes 3, donde está previsto que los dirigentes de los distintos sectores formulen un primer análisis de los anuncios de rebaja impositiva que tiene previsto realizar el presidente Luis Lacalle Pou el 2 de marzo ante la Asamblea General.

Luego de la reunión, que tendrá lugar el viernes sobre las 17 horas, está previsto que representantes de la fuerza política brinden una conferencia de prensa donde hagan pública su respuesta al discurso del día anterior del presidente, dijeron a Montevideo Portal fuentes del Frente Amplio.

Los consultados explicaron que el Frente Amplio buscará pasar raya a los anuncios de Lacalle Pou, contestar en aquellos puntos que consideren necesario, y también dar su punto de vista sobre la marcha de la gestión del gobierno.

El presidente de la República, en tanto, tiene previsto reunirse en la mañana del viernes con referentes y legisladores de la coalición en la Residencia de Suárez y Reyes, para profundizar sobre las medidas anunciadas el jueves.

El debate por los impuestos

Más allá de que el presidente prevé realizar un repaso de los distintos ministerios y áreas de gobierno, la mayor expectativa y el punto central del debate previo a la comparecencia ante el Parlamento está concitada por la anunciada rebaja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

Algunos de los principales dirigentes del Frente Amplio ya expusieron críticas sobre este anuncio del gobierno, enfocadas en que el gobierno debería priorizar una rebaja del IVA en lugar del IRPF y el IASS.

El expresidente José Mujica fue uno de los que salió con tono crítico. “Me parece fenómeno [la rebaja de IRPF e IASS]. Lo que me parece tacaño es que no se acuerde de los que están ganando salarios de $15.000 o $20.000, y le tire unas chirolas para ahí. Porque en definitiva las desigualdades en nuestra sociedad son muy grandes y son las que duelen, y aunque uno no lo puede arreglar por lo menos tiene que simbolizar que no se olvida de los más débiles”, dijo el referente del MPP en una rueda de prensa realizada el sábado.

El senador Mario Bergara, en declaraciones a Telemundo de Canal 12, consideró que la decisión tiene un “tinte demagógico”. “Si se decide una rebaja tributaria, hacerlo después de años de aumentos de impuestos tiene claramente un tinte electoral, demagógico. De todas maneras, a la hora de discutir un diseño, pensaríamos que sería más justo ir por la rebaja del IVA. Eso sería más justo porque abarcaría a toda la población”, afirmó.

En tanto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, salió este martes al cruce de las críticas de los frenteamplistas. En una rueda de prensa en Punta del Este, el jerarca dijo que le parece “increíble que alguien critique una rebaja de impuestos”.

“Capaz a alguna gente de la oposición le molesta porque el impuesto que se baja son justamente los impuestos a las jubilaciones y los sueldos, que el gobierno del Frente Amplio creó”, afirmó Delgado.

