Mujica sobre IRPF: “Me parece tacaño” que Lacalle “no se acuerde” de salarios sumergidos

Política

Montevideo Portal

El expresidente José Mujica dijo que le parece “fenómeno” la rebaja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que promoverá el presidente Luis Lacalle Pou, pero consideró como “tacaño” que no “le tire unas chirolas” a las personas que ganan menos de $20.000, para lo que el frenteamplista planteó aplicar un IVA diferencial.

“Me parece fenómeno [la rebaja de IRPF e IASS]. Lo que me parece tacaño es que no se acuerde de los que están ganando salarios de $15.000 o $20.000, y le tire unas chirolas para ahí. Porque en definitiva las desigualdades en nuestra sociedad son muy grandes y son las que duelen, y aunque uno no lo puede arreglar por lo menos tiene que simbolizar que no se olvida de los más débiles”, dijo Mujica este sábado durante una rueda de prensa al ser consultado sobre las medidas impositivas que prevé anunciar el gobierno el próximo 2 de marzo, según consignaron Telemundo de Canal 12 y la emisora M24.

“Creo que habría que tener un IVA diferencial para los más pobres. Ahora que tenemos la tarjeta, se puede rebajar un margen de IVA a gente que gana muy poco”, añadió el expresidente.

Mujica concurrió este sábado a un homenaje al exministro del Interior Eduardo Bonomi, convocado en el Comité de Base Paco Espínola a un año del fallecimiento del dirigente del MPP.

El senador blanco Sebastián Da Silva reaccionó a las declaraciones del dirigente frenteamplista. “Siguen pensando que la gente no recuerda que estas genialidades no fueron aplicadas en gobiernos de mayorías absolutas”, sostuvo el nacionalista.

Siguen pensando que los que ganan 40 mil pesos son ricos. Siguen pensando que la gente no recuerda que estas genialidades no fueron aplicadas en gobiernos de mayorías absolutas. Siguen pensando : como hicieron para poder bajar impuestos y administrar mejor. https://t.co/fuTv7BPEIq — Sebastian Da Silva (@camboue) February 26, 2023

En la rueda de prensa de este sábado, Mujica también habló sobre la reforma de la seguridad social promovida por el Poder Ejecutivo.

“Esta reforma no solo va a hacer trabajar más a la gente sino que esa forma de calcular en el mundo de hoy, con la inestabilidad que hay, que te hagan un promedio de los últimos 25 años… marchaste al espiedo”, dijo Mujica, según las declaraciones consignadas por Canal 12.

Según el expresidente, “el proyecto del gobierno agravaría los problemas” y, además lo consideró “demagógico”. “De entrada no pasa nada, no te tocan el bolsillo, pero en el mediano plazo pienso que tendríamos que hacer otra cosa”, finalizó.

Montevideo Portal