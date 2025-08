“La preocupación es el poder”: Bianchi y Baroni contra FA por Universidad de Educación

Política

El exdirector nacional de Educación Gonzalo Baroni y la senadora blanca Graciela Bianchi volvieron a cuestionar la creación de la Universidad de la Educación (UNED), una propuesta que el Ministerio de Educación y Cultura presentó como anteproyecto.

La oposición criticó el proyecto por contemplar un “cogobierno” y ser un “retroceso”. “Hay un escollo fundamental, que es que la ciudadanía, como dueña del poder, no puede perder el control de la educación a través de sus representantes. Eso significa, como pasa en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en este momento, que, a propuesta del Poder Ejecutivo, el Senado va a las venías. Eso es lo normal cuando se funciona, excepto en la obredad”, dijo la legisladora.

Bianchi destacó a la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), que “ha dado excelentes resultados, con un presupuesto razonable, y con una incidencia en el interior y en carreras que son específicamente para las realidades de las distintas regiones del interior”.

Por su parte, Baroni cuestionó al Frente Amplio (FA) por “replicar exactamente proyectos de ley que ya fueron presentados con anterioridad”. En ese sentido, dijo que el oficialismo, que presentó un proyecto similar en noviembre de 2024, demoró “250 días en presentar las primeras acciones claras, escritas sobre papel en educación”.

“Primero que nada, si esto era tanto avanzar, lo hubiesen presentado el 1° de marzo, cosa que no es así, porque estamos volviendo a febrero del 2020. Lo segundo, que no hay ninguna evidencia empírica, ni en la región, ni en el mundo, de que una creación de una universidad de la educación mejore la calidad de los docentes”, dijo el exjerarca.

Baroni sostuvo que “la discusión no puede ser tan autocéntrica de cómo nos gobernamos o cómo avanzamos, sino que cada día que pasa son jóvenes que abandonan la educación”. “Llevamos 250 días desde que el Frente Amplio ha ganado, y sin embargo, recién ahora empezamos a ver cosas y que además son para atrás”, señaló.

Bianchi insistió en que “el nivel académico es uno de los problemas fundamentales”. “Eso no pasa por el gobierno, pasa por formar bien a los docentes, como muy bien decía el economista Baroni. Es muy simplista ese planteamiento, y parece que nos pusieran a los que no vamos a estar de acuerdo con algunas cosas de este proyecto a no querer profesionalización de los docentes”, reflexionó la senadora.

Bianchi insistió en que la “preocupación” del Frente Amplio “es el poder, es la gobernanza, es quién domina la educación”. “Y eso no es para los alumnos, eso es para quienes ejercen ese poder”, afirmó.

Los anteproyectos ingresarán a la comisión de Educación y Cultura, que integra Bianchi.