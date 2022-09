Edil del PN: IM “se arriesga a una acción de amparo” por proyecto en calle Rincón

Locales

Pablo Fredes, edil de Montevideo por el Partido Nacional, reclamó en las últimas horas por acciones impulsadas por la Intendencia en el marco del plan “Ciudad Vieja Late”. El curul advierte que “la Intendencia de Montevideo no escucha a la Comisión de Patrimonio y, en un hecho inédito, se arriesga a una acción de amparo”. Lo que cuestiona, concretamente, es la propuesta de peatonalización de la calle Rincón impulsada por la comuna.



Según Fredes, estaba contemplado que dicho plan “traería aparejados cambios que se tendrían que evaluar si terminan siendo beneficiosos o perjudiciales para la zona, en equilibrio con la preservación del patrimonio nacional.”

No es la primera vez que se llevan adelante modificaciones en el paisaje urbano, y “desde siempre, la Intendencia de Montevideo y la Comisión de Patrimonio se han puesto de acuerdo, han encontrado una síntesis sobre qué es lo mejor para la ciudad, preservando el acervo patrimonial”, añade el legislador montevideano.

“Hoy no se está encontrando esa síntesis, quizá por la forma de actuar de la intendente, que no acepta visiones distintas a la suya; no extraña, no es nuevo, solo tiene una marcha, para adelante, (y) no importa si lo que hay adelante es el precipicio”, critica en el texto.

Según el integrante de la Junta Departamental, en el marco del plan se pretende efectuar cambios en la calle Rincón, “donde no ha habido acuerdo con la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación”. Además, plantea que esa comisión “encontró acuerdos con la comuna en las modificaciones propuestas en la calle Colón y en la calle Reconquista", pero "no así en la calle Rincón”.

Nudo

“Viendo que hay un nudo difícil de desatar en algunos aspectos del plan y preocupados por el hecho, pedimos reunirnos con gente de la Comisión de Patrimonio para saber de primera mano cómo debe entenderse esta ecuación”, relata el edil nacionalista. Además, cuenta que en esa reunión hubo “mucho sentido común, pero también mucha firmeza” en el sentido de que “la IM debería revisar su postura”. Sobre ese tema, adelanta que “se maneja presentar una acción de amparo ante la justicia si la administración Cosse sigue adelante con el plan de peatonalización de dicha calle”.

El edil recuerda que el trazado de las calles del casco antiguo montevideano constituye patrimonio histórico nacional, y es por ello que “la comisión reclama opinar sobre el proyecto, algo que parece bastante lógico”.

Así las cosas, “está claro es que hay una posición, la de la Comisión, y otra que no ha cedido un ápice, la de la Intendencia de Montevideo”, describe. Y si bien habría un ámbito de negociación abierto, entiende que “hay un cortocircuito que debe subsanarse”.

En el mismo texto, Fredes recuerda que “hace algunos años la Comisión de Patrimonio tuvo un cruce con la Intendencia por la colocación de los bancos de la Circunvalación de la Plaza Zabala, declarada Monumento Histórico en 1975”. En ese entonces, la IM “no tramitó la autorización de la institución gubernamental, y hoy todos identificamos claramente la pésima decisión que fue poner esos bancos, y el consiguiente gasto inútil que resultó”, expresa.

Por todo lo expuesto, Fredes presentó un pedido de informes a la IM, en el que pregunta "qué grado de vinculación reconoce la Intendencia de Montevideo con la Comisión de Patrimonio”.

Uno de los motivos de la consulta es “saber si la Intendencia cree que la participación de la Comisión de Patrimonio en el tema es necesaria, o si apuesta, en último caso, a que el diferendo se dilucide en la justicia”, concluye.

