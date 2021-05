Edil del FA que se preguntó “qué tan equivocado estaba Hitler” presentó la renuncia

Política

El edil de Rocha por el Frente Amplio Nilson Portugal, dirigente que se preguntó "qué tan equivocado estaba (Adolf) Hitler" tras la escalada de violencia que se estaba dando en Medio Oriente, presentó la renuncia a su cargo este lunes.

"De mi mayor consideración, por la presente quiero comunicar a la Mesa Departamental que presento renuncia a mi cargo de edil departamental, queriendo aclarar que no ha estado en mi ánimo perjudicar a la fuerza política que he representado orgullosamente. Sin otro particular, le saluda fraternalmente Nilson Portugal", indica la carta de renuncia a la que accedió Montevideo Portal.

Los dichos de Portugal generaron una ola de críticas y llevó a que la Mesa Departamental de su partido emitiera un comunicado donde manifestó su "absoluto rechazo" sobre sus comentarios. En ese sentido, expresaron que los dichos del edil son "agraviantes para la sociedad en general, y particularmente para una comunidad como la judía con gran arraigo a lo largo de varias generaciones en nuestro país".

Además, señalaron que estas "fueron una expresión personal y estas no representan ni representarán jamás, en lo más mínimo, la opinión ni el sentir de nuestra fuerza política".

Portugal presentó formalmente a la Mesa Departamental de Rocha un pedido público de disculpas y la solicitud de que su actuación sea elevada a consideración del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y su decisión de solicitar licencia en su cargo hasta que se expida este Tribunal.

La Mesa condenó por "improcedentes, agraviantes y repudiables" los comentarios realizados por Portugal. También se resolvió "elevar estos antecedentes al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, como organismo competente para resolver respecto a esta conducta".

