Edil blanco citará a Herou por recolección de residuos; ¿cómo funciona en las fiestas?

La Intendencia de Montevideo (IM) dio detalles acerca de cómo funcionará la recolección de residuos durante las fiestas de fin de año.

Según detalla en su página web, el horario de los servicios de limpieza será de 5:00 a 19:00 durante las jornadas del 24 y 31 de diciembre.

Los funcionarios retomarán con sus actividades el día siguiente —25 de diciembre y 1º de enero de 2026, respectivamente— desde las 22:00, con el servicio nocturno, indica la comuna.

A su vez, los servicios de la línea ambiental (092 250 260) funcionarán con normalidad durante ambas festividades. La IM aclara que no habrá atención telefónica únicamente en el horario de 22:00 a 2:00.

“En caso de alertar incendios de contenedores, llamar al teléfono 911”, indica el texto difundido.

El edil nacionalista Juan Martín Bárcena busca citar al director de Desarrollo Ambiental de IM, Leonardo Herou, a la Junta Departamental, con el objetivo de que “explique el plan de acción”.

“En estas fiestas, la acumulación de residuos en Montevideo impacta negativamente en la convivencia y en la situación sanitaria, poniendo en riesgo la salud de la población”, escribió en X el curul blanco. En diálogo con Montevideo Portal, Bárcena explicó que la intención es que Herou discurse sobre cómo funciona la recolección de residuos en la capital del país “en general”, y no específicamente en torno a las fiestas de fin de año.

Según afirmó el edil, el director de Desarrollo Ambiental “siempre está diciendo que tiene un plan y todavía nadie lo conoce”.

Luego de que asumiera el intendente, Mario Bergara, se anunciaron cuatro “medidas rápidas” en materia de limpieza para la capital del país. A esto se le suma que el ejecutivo departamental cambió la modalidad de recolección de basura y entregó (en algunos barrios) contenedores intradomiciliarios, además de que las papeleras volvieron a la ciudad.

“Lo que veo, por lo menos quienes estamos en la calle en Montevideo, [que] cada vez está más sucia, los contenedores están desbordados, la basura está por todos lados; ahora con estos calores también hay que tener recaudos por la salud de uno”, insistió Bárcena.

De acuerdo con la información disponible en el portal web de limpieza y gestión de residuos de la IM, a las 19:00 de este miércoles 24 de diciembre había 4.018 contenedores (un 34,4% del total) con hasta dos días sin recolección de basura. Esas cifras bajan a medida que pasa el tiempo: 2.641 contenedores con entre dos y tres días sin recolección (22,6%); 2.103 contenedores con tres a cuatro días sin recolección (18,0%); 1.610 de entre cuatro y cinco días (13,8%), y finalmente 1.316 con más de cinco días sin que se recolectara la basura (11,3%).

Este es el mapa de la recolección de residuos en Montevideo, actualizado a las 19:00 de este miércoles:

