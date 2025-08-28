Papeleras vuelven a Montevideo desde este jueves: cuántas se instalarán y en qué lugares

Montevideo Portal
La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que este jueves comenzó la colocación de 250 papeleras “en distintos espacios públicos y avenidas del departamento”, tal como había sido anunciado algunas semanas atrás.
La instalación de los recipientes de basura se dividirá en dos etapas. La primera incluye las siguientes ubicaciones, de acuerdo con un comunicado de la comuna:
• Municipio A: avenida Agraciada (Paso Molino)
• Municipio B: peatonal Pérez Castellano, peatonal Sarandí; avenida 18 de Julio
• Municipios D y E: avenida 8 de Octubre (bulevar José Batlle y Ordóñez a Pan de Azúcar)
La segunda etapa incluirá los siguientes puntos:
• Municipio C: parque Prado
• Municipio CH: parque Batlle
• Municipio F: plaza César Díaz
• Municipio G: plaza Colón y avenida Gral. Garzón (desde Cno. José Durán hasta Carve)
La IM enfatiza en que “hacer un buen uso de estos dispositivos es responsabilidad de todos”.
Al respecto, informó qué objetos se pueden depositar en las papeleras:
• Servilletas o pañuelos usados
• Envoltorios de caramelos, tapas de botella, cajas de jugo
• Residuos de alimentos pequeños (como cáscaras de frutas, restos de snacks)
• Bolsitas
“Se recomienda evitar depositar plástico, papel, cartón y latas limpios y secos. Estos materiales son reciclables y pueden disponerse en contenedores especiales para su valorización”, finaliza el texto difundido por la comuna.
