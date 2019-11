Dr. Leonel Briozzo calificó de “crueles” los dichos de diputado electo de CA

Política

El Dr. Leonel Briozzo, jefe del Departamento Médico Obstétrico del Hospital Pereira Rossell, salió al cruce de los dichos de Martín Sodano, diputado electo por Cabildo Abierto.

En una entrevista publicada el jueves por Búsqueda, Sodano dijo que algunas mujeres usaban el aborto como "canilla libre" para interrumpir embarazos no deseados. "Si te gustó, bancátela", añadió.



Briozzo recordó que el Pereira Rossell "hace 15 o 20 años era el hospital donde las mujeres venían a morirse por abortos hechos en condiciones de riesgo", situación que hoy ha cambiado y "Uruguay es el país con menor mortalidad materna de América y tiene una tasa de abortos muy baja".

"Leí con estupor las declaraciones de este diputado. No me preocupa tanto la ignorancia, porque con un poco de conocimiento la ignorancia se pasa. Pero la crueldad con la que habla de situaciones que evidentemente desconoce me dio una profunda repugnancia", lamentó.

"Hay que ser responsable de lo que se dice y no hablar de cosas de las que no se tiene la menor idea", recomendó el profesional, insistiendo en que "la crueldad con la que lo hace nos lleva a tiempos donde la muerte materna por aborto era la principal causa de muerte materna".

"La pregunta es qué quiere ¿quiere que vuelvan a morir mujeres con por abortos, que vuelva la epidemia de abortos, que aumente la mortalidad infantil?", se preguntó Briozzo en declaraciones a la prensa realizadas en el mencionado hospital.

El jerarca dijo que "no hay ningún tipo de temor en que se revisen estas leyes, porque han sido buenas para las mujeres, para la infancia y la sociedad. Revisarlas sería un peligro para la salud y la felicidad pública", aseguró.

"La tasa de aborto en Uruguay tuvo desde 2013 hasta ahora un leve crecimiento, que se debe a que ahora hay un mayor registro", el número de este tipo de procedimientos "está estabilizado en unos 8.000 anuales, cifra que nos coloca entre los cuatro o cinco países con la menor cifra de abortos del mundo, cifras similares a Holanda, Bélgica y los países escandinavos, donde estas políticas se aplican desde hace 40 o 50 años", detalló.

"Esto se debe a que en Uruguay hay educación en salud sexual y reproductiva para todos, anticoncepción universal y gratuita para todos las parejas y servicios seguros de salud sexual y reproductiva", concluyó.

Posteriormente, Sodano intentó matizar sus declaraciones y admitió haberse "expresado mal".