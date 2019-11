Diputado electo de Cabildo Abierto sobre mujeres que abortan: "Si te gustó, bancátela"

Política

Cabildo Abierto fue la gran revelación de estas elecciones, logrando un porcentaje de voto casi igual al del Partido Colorado y metiendo tres senadores y once diputados en el Palacio Legislativo.

La gran mayoría son debutantes en el terreno político, aunque algunos han tenido ya experiencias -aunque no como legisladores- en otros partidos.

Esta mañana, el semanario Búsqueda publicó una entrevista con uno de los diputados electos por la agrupación que dirige Guido Manini Ríos. Se trata de Martín Sodano, mecánico naval de 36 años de edad y católico no practicante.

En medio de la discusión de temas de acuerdo en la coalición que lidera Luis Lacalle Pou, que agrupa también al Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente y Partido de la Gente, Sodano propuso revisar la agenda de derechos aprobada por los gobiernos del Frente Amplio (algo que no figura en el documento de acuerdo).

En la extensa entrevista con el periodista Juan Pablo Mosteiro, dijo que hay que modificar la ley de regulación de la marihuana. "Acá hay que cuidar a todos los orientales. No robarle el negocio al narco, como dijo (José) Mujica, para que los otros se sigan matando. CA apoyará lo que sea salud, pero no todo lo medicinal se transforma en gotitas; parte es marihuana recreativa, que es una puerta para drogas más pesadas", dijo.

También apuntó contra la despenalización del aborto. "Yo estoy en contra del aborto porque sí, de abortar por abortar. A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad. Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: ‘Vení, sacámelo, total, no pasa nada'. Para algunas mujeres es como una canilla libre", afirmó.

"¿Aprueba el matrimonio igualitario?", le pregunta el periodista. "Yo soy medio chapado a la antigua. Todos tenemos la libertad de amar a quien queramos. Tengo amigos gays y son excelentes personas. Acepto su decisión, la respeto, pero no la tomo en un punto de valor como para educar a mis hijos", contestó.

Si bien dijo que no está en contra de la llamada ley trans, sí discrepa con varios puntos. "Yo creo que los trans son tan orientales como yo y tienen los mismos derechos, del primero al último. Pero los menores no pueden elegir eso. ¿No son mayores para poder votar pero sí para decidir qué sexo tendrán? ¿No son mayores para comprarse cigarrillos pero sí para recibir tratamientos que alterarán su cuerpo? No los podemos tomar como personas con esa madurez para tomar una decisión de esa índole", respondió Sodano, aunque la ley no permite a los menores operarse sin autorización de sus responsables.

También reclamó por la "ideología de género", porque "en esa educación que les dan a los niños en los libros y en las guías aparecen materiales que dicen que todos somos iguales, que todos podemos ser varón o nena, y no es así. El varón es varón y la nena es nena".

"No les voy a poner la duda en la cabeza a mis hijos sobre si quieren ser varones o nenas, porque nacieron con un sexo", dijo.