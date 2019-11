Diputado de CA intentó aclarar sus dichos y criticó a Mieres por no “sentarse a compartir”

Política

Martín Sodano, el diputado electo de Cabildo Abierto que estuvo en el ojo de la tormenta este jueves por sus dichos contrarios al aborto, intentó aclarar sus declaraciones y dijo que no está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, sino de la "manera en que se utiliza".

"Si leyeron la nota de Búsqueda está fuera de contexto el titular de lo que dice la nota. La nota es muy amplia y toca muchos temas. En el Parlamento se van a trabajar muchísimas cosas, todo lo que está en el programa de Cabildo Abierto. Y derogarlo no está", aseguró.

"Es como digo en la entrevista. Yo no estoy en contra del aborto, no es que esté en contra del aborto, lean el criterio. El aborto es una herramienta importantísima para los ciudadanos, ahora de la manera que se utiliza... en eso se va a trabajar más adelante", apuntó.

Consultado si reafirma la expresión que uso "si te gustó, bancátela", Sodano se justificó diciendo que es mecánico y que se está haciendo "político ahora".

"Acá hay un tema: yo soy mecánico, yo no soy político. Me estoy haciendo político ahora. Vos sos periodista, me parece que vos en una arenga se te puede escapar alguna frase. Me expresé mal", reconoció.

A Sodano también le preguntaron por las declaraciones de Pablo Mieres, quien dijo que sus dichos eran un "disparate".

"Me parece que es una barbaridad y una falta de respeto, que donde hay una coalición y son cinco partidos no se siente con ellos a compartir", finalizó.

Montevideo Portal