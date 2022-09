Directora del FNR dijo a Ceretta que protocolos de cobertura "se encuentran en la página"

Locales

"Respuesta al Dr. Ceretta de la directora del Fondo Nacional de Recursos (FNR) sobre los protocolos de cobertura. Sin más", publicó en Twitter este sábado el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, citando lo expresado por María Ana Porcelli a raíz de los dichos del abogado y coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República, Juan Ceretta, sobre la disponibilidad de cuatro medicamentos de alto costo incorporados al sistema del MSP esta semana.

Respuesta al Dr. Ceretta de la Directora del @FNR_Uruguay sobre los protocolos de cobertura. Sin más. https://t.co/ZYD6HcnAQc — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) September 24, 2022

Ceretta había dicho a Montevideo Portal que "si bien se anunció la incorporación" de esos fármacos, "aún no está hecho el protocolo de cobertura".

“Por lo tanto, no sabemos en qué condiciones se incorporó. Es decir, no sabemos qué causas de restricción para el acceso va a poner el FNR. No sabemos a cuántas personas de las que hicieron juicios, o de las que tiene que hacer juicios el día de hoy, van a salvarse del juicio, o sea, cuántas van a quedar incluidas”.

En respuesta al abogado, Porcelli publicó en su cuenta de Twitter que "los protocolos se encuentran en la página del FNR".

"Estos son aprobados por la Comisión Honoraria del FNR, cuando aprueba su financiamiento y eso sucedió hace varios días, antes del anuncio del ministro", dijo la jerarca, en relación a la noticia compartida por Salinas de que se encontraban disponibles esos cuatro medicamentos incorporados, el Ribociclib, el Spinraza, el Ridisplan y el Venetoclax.

Los protocolos se encuentran en la página del FNR. https://www.fnr.gub.uy- Área Técnica- medicamentos. Estos son aprobados por la Comisión Honoraria del FNR, cuando aprueba su financiamiento y eso sucedió hace varios días, antes del anuncio del Ministro. — Maria (@Mariana091268) September 24, 2022

