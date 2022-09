Locales

Ceretta sobre fármacos: “Si bien se anunció, aún no hay protocolo de cobertura” del FNR

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció este viernes que cuatro medicamentos de alto costo están disponibles tras haberse incorporado al catálogo del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Luego del anuncio, el abogado y coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, Juan Ceretta, dijo a Montevideo Portal que, “si bien se anunció la incorporación, aún no está hecho el protocolo de cobertura” del FNR.

“Por lo tanto, no sabemos en qué condiciones se incorporó. Es decir, no sabemos qué causas de restricción para el acceso va a poner el FNR. No sabemos a cuántas personas de las que hicieron juicios, o de las que tiene que hacer juicios el día de hoy, van a salvarse del juicio, o sea, cuántas van a quedar incluidas”.

“Ojalá que sean muchas y que no haya que hacer ningún juicio por Ribociclib”, dijo, en referencia al medicamento “más reclamado” en procesos de juicio por amparo en 2021, que sirve para tratar el cáncer de mama.

Dijo que “más o menos un 30% de los reclamos” eran por este fármaco, aunque “este año bajó un poco”. El abogado explicó que el medicamento cuesta entre seis y ocho mil dólares por mes, según la dosis.

“La incorporación de este medicamento, si no restringen mucho en la protocolización, va a mover la aguja”, sostuvo Ceretta.

En el caso del Spinraza y el Ridisplan, dos medicamentos que se utilizan para tratar la atrofia muscular espinal (AME), una de las denominadas “enfermedades raras”, contó que hay unos 32 pacientes en Uruguay con esa patología. “Hay veintipico que lo consiguieron por recurso de amparo. O sea que los que se van a beneficiar son algunos que aún no lo hayan reclamado, muy poquitos, y, obviamente, todos los niños que nazcan con atrofia muscular espinal de acá en adelante; nacen aproximadamente dos niños por año con esa enfermedad”, comentó.

“Ahí, el porcentaje de personas alcanzadas es poco, pero es verdad que son los únicos medicamentos que existen para esa enfermedad. Y tienen muy buenos resultados. O sea, que para el que le toca es una muy buena noticia porque además sobre esos dos medicamentos, la Asociación de Padres y Familias con AME viene trabajando hace muchísimos años. Y la verdad que yo me alegro mucho por eso, aunque no sea mucha gente, me alegro mucho porque para los que les toca es un gran beneficio”, dijo.

Apuntó que el Spinraza llegó a ser, en su momento, uno de los medicamentos más caros del mundo. “Ahora ya no, porque apareció el Ridisplan y hay otros que son más caros, pero los medicamentos de enfermedades raras son todos carísimos, porque la investigación y la producción se financia con muy pocos pacientes. Entonces son medicamentos que pueden costar 40.000 dólares por mes”, puntualizó.

Sobre el Venetoclax, fármaco que trata la leucemia microblástica aguda, dijo que también “es reclamado”, aunque no tanto como el Ribociclib, porque ese tipo de patología tiene distintos tratamientos y no todas necesitan ese medicamento en particular. “Es un medicamento que se usa normalmente como tratamiento puente para hacer un trasplante de médula”, explicó, y agregó que su incorporación al FNR es “una buena noticia” porque había recursos de amparo por ese fármaco.

“Acá se está incorporando un medicamento que es para una enfermedad oncológica, como el cáncer de mama; otro para una enfermedad hematológica, como la leucemia; y otro que es para una enfermedad rara. Para las tres cosas es bueno que haya incorporaciones”, manifestó.

Sin embargo, matizó que, a pesar del anuncio de Salinas, este mismo viernes hubo juicios por estos medicamentos.

“El ministerio, cuando va a los juicios, no dice eso. O sea, lo dice el ministro, pero en el juzgado la pelean igual para no dártelo. Capaz que a partir del lunes ya no la pelean”, aseveró.

Ceretta comentó que, en este tipo de casos, los juicios que se llevan a cabo por un medicamento que se incorporó al sistema, el médico tratante pide el fármaco al FNR, aunque el proceso judicial esté en trámite, y luego se desiste del juicio.

“Ojalá que sea así y tengamos que desistir de todo juicio que tenemos por esos medicamentos, porque bueno, es menos trabajo para el Poder Judicial, menos esfuerzo para la gente y disponibilidad más fácil”, concluyó.

