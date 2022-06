Director de Movilidad de IM comparecerá ante la junta tras investigación por video viral

Política

La Intendencia de Montevideo (IM) denunció al conductor que se negó a ser guinchado y agredió a un inspector de tránsito el pasado lunes, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron fuentes de la comuna a Montevideo Portal. El hecho ocurrió en la zona de La Aguada, en el cruce de Batoví y Hocquart, y se viralizó la situación en redes sociales a través de un video.

Dos camionetas que estaban cometiendo una infracción parando en una parada de ómnibus no permitían que los ómnibus puedan parar correctamente. Según informó la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom) “estas personas insultaron, empujaron, agredieron, lastimaron e intentaron atropellar” a un inspector que estaba “cumpliendo con su tarea”. “La situación podría haber terminado en una desgracia. Seguiremos todos los pasos legales esperando que todo el peso de la Justicia caiga sobre estos violentos”, aseveró el sindicato. La dirigente de Adeom Valeria Ripoll dijo a MVD Noticias (TV Ciudad) que el inspector “está con la pierna dolorida e inflamada".

Por su parte, el edil departamental por el Partido Nacional Diego Rodríguez se refirió al video y cuestionó el procedimiento del funcionario que calificó como “violento, no acorde a su función y lamentable”. “Cuando me llega este video trato de comunicarme con el director, Pablo Inthamoussu, director de Movilidad, no teniendo éxito tanto en llamada como en mensaje", expresó.

El curul comentó además que el pasado martes la bancada nacionalista presentó una propuesta en la Comisión de Movilidad de la Junta para que, en caso de que el Frente Amplio acompañe, Inthamoussu comparezca en la comisión, para informar sobre el hecho, "si cabe una sanción o no al inspector" y qué tipo de sanción sería.

Sin embargo, Rodríguez informó este miércoles que la coalición de izquierdas en Montevideo votó en contra y no acompañó la moción presentada. “Una vez más ocultan información a la ciudadanía. Fieles custodios de Cosse”, escribió el nacionalista en su cuenta de Twitter.

El FA votó en contra a nuestra moción para que el director de Movilidad de la IM, Pablo Inthamoussu, comparezca en comisión para brindar explicaciones sobre el incidente con el inspector de tránsito. Una vez más le ocultan información a la ciudadanía. Fieles custodios de Cosse. pic.twitter.com/QWt5hKJprT — Diego Rodríguez (@Diego__RS) June 22, 2022

En tanto, el homólogo de Rodríguez, pero en el Frente Amplio Claudio Visillac respondió y dijo que lo afirmado es "falso". "La moción que pusimos a considerar fue citar al director de Movilidad inmediatamente terminada la investigación administrativa. El edil miente pero no lo admitirá como ya ocurrió en el pasado", respondió.

Esto es FALSO. La moción que pusimos a considerar fue citar al director de Movilidad inmediatamente terminada la investigación administrativa. El edil miente pero no lo admitirá como ya ocurrió en el pasado. https://t.co/1JCSt8HhAP — Edil Claudio Visillac (@ClaudioVisillac) June 22, 2022

