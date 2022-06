Edil del PN hizo pedido de informes para saber si inspectores cobran porcentajes de multas

Política

El edil nacionalista Diego Rodríguez realizó este lunes un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo (IM) para saber si los inspectores y funcionarios de la división de Tránsito reciben porcentajes de las multas.

Según dijo Rodríguez a Montevideo Portal, la solicitud busca responder si los inspectores se llevan un porcentaje de las multas que realizan, "tanto físicamente como por los radares".

"Nosotros tenemos entendido, estamos a la espera de una respuesta oficial, de que hay una bolsa, respecto a todos los funcionarios de tránsito que involucran a los inspectores, de unos 20.000 pesos por mes. Y está topeado en eso, porque antes sobrepasaba lo que era el sueldo del intendente, que obviamente es inconstitucional y por lo tanto tuvieron que poner un tope", sostuvo.

En el documento presentado ante la presidencia de la Junta Departamental se solicita "dilucidar la evaluación de efectividad de los mismos en los últimos cinco años", "detallar la recaudación de los radares pertenecientes al periodo anterior y hasta el día de la fecha", y aclarar "cuántos funcionaros hay activos al día de la fecha cumpliendo ejercicio como inspectores de tránsito concomitantes a funciones que ya cumplen los radares".

En línea con lo anterior, se pide "expresar cuál es el porcentaje de participación en multas (en su totalidad) de estos funcionarios, en comparación a la que cumplen los radares".

Además se solicita que se detallen las cifras por separado, de cuáles son los montos de multas de tránsito realizadas por inspectores y cuáles por radares.

"Espero que no se lleven ningún porcentaje porque realmente sería lamentable", sostuvo el curul, que dijo que "de confirmarse", van a pedir a la administración que "esto se revea".

Rodríguez también se refirió al video que se compartió en redes en el que un inspector patea una camioneta mientras el conductor se iba para no ser remolcado.

"Ayer nos topamos con ese video del funcionario que realiza obviamente un acto violento y un procedimiento no acorde a su función y lamentable. Cuando me llega este video trato de comunicarme con el director, Pablo Inthamoussu, director de Movilidad, no teniendo éxito tanto en llamada como en mensaje", expresó.

Comentó además que este martes la bancada nacionalista presentó una propuesta en la Comisión de Movilidad de la Junta para que, en caso de que el Frente Amplio acompañe, Inthamoussu comparezca en la comisión, para informar sobre el hecho, "si cabe una sanción o no al inspector" y qué tipo de sanción sería.

"Me parece que es sano y esta bueno que comparezca en el legislativo, justamente para llevar transparencia e información para ver como se está procediendo al respecto de este hecho realmente lamentable, de pegarle una piña al capó de una camioneta y una patada porque se rehusó a que lo guincharan", manifestó.

