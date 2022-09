Director cabildante de Rocha respondió a Manini: “Vuelve a poner el palo en la rueda”

Política

El director de Producción y Desarrollo Económico de la Intendencia de Rocha, Martín Rodríguez, se expresó sobre el cruce de declaraciones que existió entre el intendente Alejo Umpiérrez y el senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos.

Rodríguez, que fue candidato a intendente de Rocha por la coalición en representación de CA, respondió a los dichos de Manini Ríos cuando contestó a Umpiérrez, luego de que el jerarca rochense acusara a CA de ser “una herramienta útil al servicio del Frente Amplio”.

El intendente de Rocha se refirió en estos términos a uno de los socios de la coalición luego de que, con votos de Cabildo Abierto, el Partido Independiente y del Partido Ecologista Radical Intransigente se aprobara en Diputados un recurso de apelación presentado por ediles de Rocha y Río Negro que impidió el desarrollo de dos emprendimientos turístico en esos departamentos.

En la Cámara Baja se entendió que la resolución de la Intendencia de Rocha brindaba una excepcionalidad a un proyecto en el balneario Garzón, que no cumplía con las exigencias mínimas reguladas por el Instrumento de Ordenamiento Territorial.

En diálogo con Subrayado, Umpiérrez señaló que lo ocurrido “forma parte de un ensañamiento político que ha tenido el Frente Amplio con el gobierno de Rocha y con el de Río Negro, porque no han asumido la derrota”.

“Transforman de rehén a la gente. Votaron en contra del fideicomiso y de este proyecto que iba a generar 30 puestos de trabajo directo. Como decimos nosotros, los líos de los padres los ligan los gurises. Estos temas de Montevideo terminan repercutiendo en los gobiernos departamentales. Es lamentable que Cabildo se haya transformado en una herramienta útil al servicio del Frente Amplio, cuando el gobierno de Rocha ha tenido permanentemente el acogimiento de un espíritu de coalición”, había dicho el intendente.

En respuesta, Manini Ríos se dirigió a Umpiérrez y le recordó que “recorra los caminos que marca la ley y podrá sacar adelante el emprendimiento”.

“Y que tampoco se olvide gracias al apoyo de quién hoy es intendente de Rocha”, agregó el senador.

La respuesta de director de Cabildo

Este sábado, Rodríguez no quiso estar fuera del tema y se dirigió de forma directa a líder de Cabildo Abierto en la red social Twitter: “Guido Manini Ríos no se olvide de los que conseguimos con Cabildo integre el único gobierno Departamental en el Uruguay y no consultó. Los que pusimos nuestro tiempo, trabajo y dinero pensamos que Rocha precisa trabajo e inversión ya”.

En diálogo con Montevideo Portal, Rodríguez dijo que “Manini le hizo la vida imposible en Cabildo Abierto desde el primer día hasta el último”, porque “quería otro candidato a la intendencia que era un amigo suyo exmilitar”.

Como candidato a intendente por el Partido Nacional, pero representando a CA, el actual jerarca obtuvo 4300 votos que sumaron a la victoria de los nacionalistas en el departamento rochense después de tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio.

“Manini ahora dice que tiene un partido democrático y no quiere que yo sea parte de él porque pienso diferente. A tal punto de que anda comentando que estoy desafectado. Y no se desafecta a la gente de un partido político. No entiende que se puede opinar distinto dentro de un partido político. Me voy a ir de CA cuando yo tenga ganas, no cuando tenga ganas Manini”, dijo Rodríguez a Montevideo Portal.

Sobre los dichos de Manini con respecto a lograr el gobierno en Rocha el director departamental agregó: “Me extraña que salga a decir que el intendente lo es gracias a él. No es intendente gracias a él, que hizo lo imposible para que nosotros no ganáramos. Para que nos fuera bien. A tal punto que metió a Irineu Riet Correa en la lista de él, que tuvo 600 votos en Rocha. Nosotros trabajamos en coalición, no somos solo cabildantes como pretendía Manini. No nos ayudó ni con plata, ni un peso. Mi cargo no corresponde a Cabildo, el día que asumió el intendente dijo que elegía los directores por capacidad. Manini le comunicó al intendente que yo dejé de ser de Cabildo hace un mes y medio. No entiendo. Manini viene a opinar del departamento de Rocha sin consultar a los rochenses. Quédese tranquilo que yo sé mucho más de Rocha que Manini y no existe que sentado de un escritorio en Montevideo, Manini diga lo que hay que hacer en Rocha. Lo que tiene que hacer es bajar del sillón y consultar en cada lugar a su referente. No lo hizo y se vuelve a equivocar al poner el palo en la rueda en esta situación con el gobierno de Rocha. Le prometimos a la gente inversión y trabajo. Ahora trancamos la inversión y el trabajo”.

En mayo de este año, Rodríguez ya había realizado declaraciones de este tenor, cuando había señalado que estaba “cansado del destrato y ninguneo” de Manini. En este sentido, afirmó que no se sentía representado por la cúpula de CA, pero que sí se sentía un “hombre de coalición”.

@GuidoManiniRios no se olvide de los que conseguimos que Cabildo integre el único gobierno Departamental en el Uruguay y no consultó. Los que pusimos nuestro tiempo, trabajo y dinero pensamos que Rocha precisa trabajo e inversión ya!! https://t.co/Z35GTeX00o — Martín Rodríguez Croucciée (@Martincroucciee) September 10, 2022

