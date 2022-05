Rodríguez, director cabildante de Rocha: “Me he cansado del destrato y ninguneo” de Manini

Política

Martín Rodríguez fue presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha, candidato a intendente en representación de Cabildo Abierto (CA), y hoy es director de Producción y Desarrollo de la Intendencia. Rodríguez lamentó este martes el “destrato y ninguneo” que sufrió y sufre de parte del líder del partido, el senador Guido Manini Ríos.

“Fui candidato del Partido Nacional (PN), pero representando a CA. Esa fue la coalición que se armó en Rocha y la que en definitiva le dio el triunfo a la coalición por tan solo 1.000 votos. Y los votos que nosotros obtuvimos, que fueron 4.300, significaron cuatro veces la diferencia entre el PN y el Frente Amplio (FA). O sea, que se puede decir que el aporte que se hizo a la coalición fue muy importante y significó el 17% de los votos”, dijo Rodríguez este martes a FM Gente de Maldonado.

El director de la Intendencia dijo que “esta historia comienza cuando había que designar al candidato a intendente y Guido Manini Ríos saca un audio, un mensaje, muy típico de Manini, diciendo que su candidato para Rocha es su amigo Roberto Rodríguez de Almeida, un exmilitar retirado con el cual tiene una gran amistad, y para él era el gran candidato”. Entonces, Rodríguez consideró que Cabildo “era un partido democrático” y por ello fue a la disputa interna. “¿Cómo terminó? Le ganamos la interna a Manini y terminamos siendo también el candidato a la intendencia departamental, contra la decisión de Manini”, se repreguntó y respondió Rodríguez.

“Pensamos que eso iba a pasar, esa actitud de enfrentamiento partidario iba a cambiar, pero no cambió, y lo único que recibimos a lo largo de toda la experiencia que tuve con CA y que tengo es que no se me quiere, no se me respeta, no se me valora y que me he cansado del destrato y ninguneo”, lamentó el excandidato a intendente, quien presentó una serie de ejemplos para sustentar su percepción: “Llegó a puntos como que en el último acto de la campaña [del referéndum] del no, Manini nombra y agradece a los referentes de CA en el departamento y estando yo presente ni siquiera me nombra como referente departamental”.

Rodríguez recordó que cuando Manini fue a Rocha, durante la campaña, “coordinaba con Héctor Rodríguez de Almeida el lugar, la gira y ni siquiera visitaba mi local en los actos de campaña. O sea que yo tenía que acoplarme a lo que el señor Héctor Rodríguez de Almeida, el amigo de Manini, y Guido resolvieran. Esto no cambió nunca”, se quejó el jerarca departamental.

Maninidependiente

El director de Producción y Desarrollo de Rocha, intendencia dirigida por el nacionalista Alejo Umpiérrez, respondió además sobre su vínculo actual con CA. “Hoy no me siento representado por esta cúpula de Cabildo y sí me siento un hombre de coalición. Despertó muchas suspicacias esta actitud”, dijo, y agregó: “No sé si CA o Manini tienen la intención de no forjar líderes a niveles departamentales y lo que quieren es gente que acate los designios de la cúpula que está en Montevideo”.

En referencia a la campaña electoral, sostuvo que Cabildo los mandó “a la guerra con un escarbadientes, sin plata”.

“No nos dio un peso y toda la campaña la asumí yo; no me entregó un peso, nos mandó sin experiencia. Todos los candidatos de Cabildo éramos nuevos en estas lides políticas, sin experiencia, sin estructura. CA no tiene ni cerca la estructura ni representantes a nivel nacional y departamental para pelear contra partidos de 150 años de historia, como el PN, el Partido Colorado, o con el FA”, expresó. “Nos mandó a la guerra con un escarbadientes y en esas condiciones le fue mal: el único lugar que resultó con un buen resultado fue Rocha. Esa política que se observa a simple vista de CA tiene que ver con la figura de Manini. Yo creo que CA es maninidependiente y esa nota lo refleja”, manifestó.

Luego recordó que en un artículo de prensa del semanario Búsqueda realizó algunos planteos de este tipo, buscando una reacción del líder del partido que no logró: “La idea de las declaraciones era que Manini y CA cambiaran su actitud, pero después de mis declaraciones la actitud de CA es ‘si estás desconforme con CA vaya y deje el cargo que yo conseguí’. Todavía Manini cree que ese lugar se lo ganó él. Entonces es difícil hablar de esta manera, y como dije en la entrevista: No voy a estar donde no me quieren. Quiero estar en un lugar que valoren el trabajo, que me respeten, que no se me ninguneé”.

“Y creo que lo que hicimos de sacar al FA después de 15 años en Rocha cuando estábamos 22 puntos atrás, es un hecho que merece otro tipo de actitudes que este desprecio que hemos recibido nosotros”, dijo, y concluyó con una frase que atribuyó a José Artigas, aunque el libertador y prócer se refería a libertad: “Con la verdad no ofendo ni temo”.

