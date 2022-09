Cabildo Abierto y FA hacen caer en Diputados proyectos de inversión en Rocha y Río Negro

Política

La Cámara de Diputados, con votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, aprobó este martes un recurso de apelación presentado por ediles de Rocha y de Río Negro, que impedirán el desarrollo de dos emprendimientos vinculados al turismo en esos departamentos.

En junio, Montevideo Portal informó que los ediles del Frente Amplio de Rocha presentaron ante la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación de la Cámara de Representantes el recurso, al entender que una resolución de la Intendencia de Rocha brindaba una excepcionalidad a un proyecto urbanístico en el balneario Garzón, sin cumplir con las exigencias mínimas reguladas por el Instrumento de Ordenamiento Territorial.

Una situación similar se dio con la Intendencia de Río Negro, donde se había dado autorización para la construcción de un hotel en la ciudad de Young, informó el diario El País.

La resolución a favor de la impugnación realizada por los ediles fue aprobada con votos de diputados del Frente Amplio, de Cabildo Abierto, de César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente) y también del diputado del Partido Independiente Iván Posada.

En diálogo con Montevideo Portal, Posada explicó las razones por las que dio su voto, y argumentó que las dos resoluciones de los gobiernos departamentales no cumplían con las normas y los procesos legales pertinentes.

El 17 de enero, la Intendencia Departamental de Rocha (IDR) y Garzón Marítimo SAS firmaron el “Acuerdo desarrollo urbanístico zonificación estratégica Balneario Garzón”.

En este documento, al que accedió Montevideo Portal, la sociedad expresa su intención de “coordinar todos los actos necesarios a los efectos de realizar la futura construcción y el desarrollo de un emprendimiento turístico, hotelero y residencial sustentable de primer nivel dentro de los padrones” de la sociedad anónima.

Luego, el 10 de mayo, la Junta Departamental de Rocha aprobó “la autorización para la realización del emprendimiento” de desarrollo urbanístico en el balneario Garzón propuesto por Garzón Marítimo SAS por vía de excepción a la normativa vigente.

Los 16 ediles del Partido Nacional dieron sus votos, logrando así la mayoría, mientras que el Frente Amplio (FA) y el edil de Ciudadanos, del Partido Colorado, votaron en contra.

Los ediles del FA interpusieron el recurso de apelaciones en base a lo previsto en el artículo 303 de la Constitución, que establece que “los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), serán apelables ante la Cámara de Representantes dentro de los 15 días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento”.

En el documento argumentaron que en la resolución se desconoce “el título III de la Ley de Instrumentos de Planificación Territorial (18.308), y con especial énfasis el capítulo V, Elaboración de los Instrumentos”, ya que “este conjunto de artículos reglamenta en forma precisa el proceso de la elaboración de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”.

En esta línea, los ediles de la oposición sostuvieron que el intendente de Rocha desconoció normas nacionales y departamentales al firmar la resolución.

“Acá dispone una dispensa a un particular para actuar contra legem, facultad que no tiene porque no existe norma que habilite al intendente a elegir quién cumple y quién no cumple con las normas generales vigentes. El intendente con su resolución desconoció normas nacionales y departamentales”, expresaron los ediles.

Herramienta útil

En tanto, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, dijo en diálogo con Subrayado, tras la votación en Diputados, que “forma parte de un ensañamiento político que ha tenido el Frente Amplio con el gobierno de Rocha y con el de Río Negro, porque no han asumido la derrota”.

“Transforman de rehén a la gente. Ya votaron en contra del fideicomiso y de este proyecto que iba a generar 30 puestos de trabajo directo. La construcción de más de un centenar de viviendas y 300 puestos de trabajo de forma indirecta con una inversión de los US$ 10 millones. Como decimos nosotros, los líos de los padres los ligan los gurises. Estos temas de Montevideo terminan repercutiendo en los gobiernos departamentales. Es lamentable que Cabildo se haya transformado en una herramienta útil al servicio del Frente Amplio cuando el gobierno de Rocha ha tenido permanentemente el acogimiento de un espíritu de coalición”, dijo Umpiérrez, que recordó que el FA utilizó el mismo mecanismo durante la gestión pasada en el departamento.

Por su parte, el diputado de Rocha por el Frente Amplio Gabriel Tinaglini aseguró en la red social Facebook que “una vez más queda demostrado que la discrecionalidad, el amiguismo y el atropello no son las formas de gobernar un departamento”.

Fue aprobado en este momento en la Cámara de Representantes recurso de apelación presentado por ediles departamentales contra resolución del intendente de Rocha de excepcionalidad de proyecto en Laguna Garzón con votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto, PERI y Partido Independiente. Una vez más queda demostrado que la discrecionalidad, el amiguismo y el atropello no son las formas de gobernar un departamento. Mientras repiten una y otra vez que dentro de la ley todo y fuera de ella nada, los hechos desmantelan los discursos. Una vez más queda claro quién le miente a la población de Rocha

