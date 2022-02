Dirección de Federación de Salud avaló negociación criticada por gremio de Casa de Galicia

Política

Este viernes se reunió la dirección de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), y aprobó una resolución en la que “avala lo actuado por el Consejo Central en la lucha por la recuperación de todos los puestos de trabajo perdidos ante el cierre judicial decretado el 23 de diciembre sobre esa institución y entiende que la propuesta aprobada por mayoría en el Consejo Central del pasado 10 de enero es un camino que permite alcanzar dichos objetivos”.

Por su parte, la mesa directiva de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) presentó este viernes una carta en la dirección de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) en la que dice que esta organización “nunca” convocó a “apoyar” sus medidas.

“Después de varias reuniones donde vimos que la federación iba por un camino distinto y que además lo dejaba claramente expuesto delante de las autoridades del gobierno”, Afuncag decidió dejar de trabajar junto con la FUS; “no pudimos hacerlos entender nuestro punto de vista ni hacer que respetaran la decisión” de “mantener” la fuente laboral “abierta” y “luchar por ella”.

“Parece que si la decisión no es lo que la federación considera que debemos decidir, entonces no solamente nos deja solos en la lucha, sino que la boicotea”, manifestó el sindicato de Casa de Galicia, que además propuso la realización de una asamblea general de la FUS, propuesta que no contó con los votos necesarios para su aprobación.

El viernes pasado, la mesa interina de Afuncag emitió un comunicado en el que informan que el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, no los representa y solicitan que no sea parte de las negociaciones, charlas o medidas sindicales futuras.

En la resolución de este viernes, “la dirección nacional de FUS [integrada por Bermúdez] expresa su total solidaridad con los gremios de nuestra Federación en conflicto, especialmente con las y los trabajadores de Casa de Galicia, y del Casmu que sufren persecución y despidos arbitrarios”.

Paro y acto

El primer punto de la resolución aprobada este viernes por la dirección nacional de la FUS “reafirma que el objetivo central del actual momento político es conquistar la victoria del sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC en el plebiscito del próximo 27 de marzo”.

“Por ello que compromete todos los esfuerzos de los sindicatos de base de FUS en esa tarea”, agrega en el segundo punto del documento al que accedió Montevideo Portal.

En tercer lugar, resuelve “la realización de un acto a nivel nacional con movilización en Montevideo el próximo martes 22 de febrero en la puerta del MSP y en solidaridad con la lucha de los trabajadores de Casa de Galicia por la recuperación de sus puestos de trabajo, junto a los trabajadores del Casmu que luchan contra una patronal sumamente represora y por el reintegro de los dos dirigentes sindicales despedidos en Asisper Salto”.

En ese sentido, propone “paro de 8 a 15 para Montevideo, con concentración hora 9 en el Obelisco y posterior acto hora 11 en la puerta del MSP”, y agrega que en el interior del país cada sindicato dispondrá las medidas que mejor entienda para participar de dicha movilización”.

En el cuarto punto, “la dirección nacional de la FUS avala lo actuado por el Consejo Central en la lucha por la recuperación de todos los puestos de trabajo perdidos ante el cierre” de Casa de Galicia, y en quinto lugar expresa su “solidaridad”.

En sexto lugar, “la dirección nacional de FUS expresa su enorme preocupación ante la expansión de los contagios de la nueva variante Omicron y reclama al MSP [Ministerio de Salud Pública] extreme las medidas necesarias para enfrentar este nuevo avance de la pandemia”.

Además, reafirma el apoyo de la federación “a la lucha de los trabajadores de Antel en defensa de la empresa pública”: “nos solidarizamos con su sindicato, Sutel, en el camino de enfrentar todo intento de privatizador del actual gobierno”.

“Hacemos un llamado a la unidad de todas y todos los trabajadores de la salud privada para vencer en la campaña por el sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC, enfrentando un gobierno neoliberal que responde a los intereses de las clases dominantes y por la recuperación de todos los puestos de trabajo para los trabajadores no médicos de Casa de Galicia, en solidaridad con los trabajadores de Casmu que luchan contra una patronal represiva y por el reintegro de los dirigentes sindicales despedidos de Asisper Salto”, concluye la resolución, que cierra con el siguiente mensaje: “El 27 de marzo, el pueblo vencerá”.

