Diputados vota Rendición de Cuentas: ¿cuáles son los temas que aún no reúnen consenso?

El pleno de la Cámara de Diputados votará este lunes el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo y que fue tratado y votado en la Comisión de Presupuesto, integrado con Hacienda. Hay varios asuntos que aún quedan por resolver, tanto a la interna de la coalición multicolor como con el Frente Amplio (FA).

Uno de ellos es la ley de medios. En un principio, los representantes, al no haber acuerdo en la coalición, habían establecido que pasara directo a la Cámara de Senadores; sin embargo, el presidente Luis Lacalle Pou dijo en un evento que debería votarse para determinar “quién está a favor y quién está en contra”.

A raíz de estos dichos, el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar afirmó en declaraciones a Telemundo que “lo que no se hizo hasta ahora en comisión, se puede hacer en el plenario” y pidió que se lleven adelante algunos de los procesos de transformación: “Si no es la derogación total, pueden ser parciales”, sostuvo.

Otro elemento que se tendrá que dirimir es de dónde se obtendrán recursos para remplazar la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República (Udelar). En este punto, la diputada del FA Sandra Lazo manifestó que hay “incertidumbre” porque se modificó el articulado por estar “mal redactado” y que se propondrá uno nuevo en el pleno.

El rector de la Udelar, Rodrigo Arim, indicó en una carta pública que la Udelar “no cuestiona las consideraciones que llevan a proponer su eliminación”, pero “sí señala con preocupación que estos recursos y su flexibilidad para ejecutarlos son claves e imprescindibles para sostener las estrategias de democratización del conocimiento avanzado y descentralización de la universidad fuera del área metropolitana”, afirma el economista en el documento sobre la eliminación del adicional.

Finalmente, otra de las cuestiones que se conocerá es cómo se financiarán gastos que estaban dispuestos en el Fondo Covid, que “desaparecen en este proyecto”, según dijo el representante frenteamplista Gustavo Olmos.

La Rendición de Cuentas comenzó a votarse este lunes a las 10:00 de la mañana, y en la previa se conoce que el FA no acompañará con los votos el proyecto en general. El diputado Gustavo Olmos opinó que la “Rendición de Cuentas no nos deja conformes en tanto no encara problemas de reactivación que tiene el país. Tiene algunos aumentos salariales en algunas áreas, pero seguimos teniendo, en el mejor de los casos, una equiparación con el salario real de principio del período. Un montón de gastos que estaban en el Fondo Covid, que desaparece y no se sabe cómo se van a financiar”.

Como conclusión, de antemano se conoce que el FA no acompañará el proyecto en general, que se votará este lunes, y que la votación artículo por artículo, que comienza el martes, será extensa y llevará varios días. Allí se conocerá qué pasará con estas incógnitas.

