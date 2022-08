Diputados de Cabildo proponen cambio en la Ley de Medios y buscan abrir discusión

Política

Montevideo Portal

“Algún tipo de acuerdo vamos a lograr”, había dicho el martes, en Radio Carve, el representante del Partido Nacional Sebastián Andujar, luego de la última reunión de los diputados de la coalición de gobierno, antes de que el miércoles se votara el proyecto de Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

En dicha instancia, la coalición acordó no derogar la Ley de Medios y la bancada nacionalista señaló las discrepancias de diputados del Partido Colorado y Cabildo Abierto a este respecto.

Este jueves, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en un almuerzo por el 26 aniversario de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, hizo referencia a la Ley de Medios, y su tratamiento en el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas.

Dijo que “la calesita legislativa” es la que “genera incertidumbre” y que la población “tiene que saber quién está de acuerdo y quién no”.

“Se presentó una ley que modifica la Ley de Medios, no se votó, llegamos hasta la orilla y no cruzamos. Después se buscó negociar, se mandaron algunos artículos. Al mismo tiempo, se cumplió con la sentencia para los medios presentados; ustedes saben bien, me imagino están asesorados, que la declaratoria de la inconstitucionalidad es para el caso concreto, quizás una injusticia vieja de nuestra Constitución, que sigue sin aplicar a quienes pueden estar en la misma situación”, expresó en declaraciones recogidas por Radio Montecarlo.

“Tenemos claro que hay una iniciativa que trata de saldar esa omisión o ese error cometido de la prestación de datos, que nosotros estamos dispuestos a acompañar, pero es un todo”, dijo, y agregó que lo ideal sería “establecer en Diputados” quién está a favor y quién en contra, y no “patear para adelante al Senado”.

Montevideo Portal accedió al texto de una nota que los diputados de Cabildo Abierto Álvaro Perrone Cabrera y Sebastián Cal presentarán este lunes como una propuesta alternativa para ser votada en el plenario.

La nota, de carácter aditivo, cambiaría la forma del artículo 56 de la Ley de Medios (N.º 19.307) excluyendo de la posibilidad de prestar servicios de radiodifusión y, al mismo tiempo, servicios de banda ancha y acceso internet “expresamente aquellos cuya licencia implique alcance nacional”.

Cal dijo a Montevideo Portal que la intención es volver a insistir en los cambios en la ley propuestos por Cabildo abierto, que no fueron acordados con el Partido Nacional.

Texto de la nota completa:



Sustitúyase el artículo 56 de la Ley Número 19.307 el cual adoptará la siguiente redacción:

Artículo 56.-

a) Los titulares de licencias de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados, excluyendo expresamente aquellos cuya licencia implique alcance nacional, tendrán derecho a prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a internet mediante el empleo de sus redes propias de acuerdos que realicen con terceros, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia.

Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios de televisión para abonados. (Proyecto de Ley presentado en Cámara de Representantes el 5/5/2022).

Montevideo Portal