Oposición confirmó que interpelará a Cristina Lustemberg por polémica con Álvaro Danza

La coordinación de las bancadas de la oposición se reunió en la jornada de este miércoles para confirmar la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por mantener a Álvaro Danza como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

La instancia estará a cargo del diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, quien dijo en conferencia de prensa que “la presencia del doctor Danza en la presidencia de ASSE es insostenible, según la Constitución de la República, según los principios y las recomendaciones internacionales en materia de ética y transparencia en la función pública”.

Con respecto al informe que la Junta de Transparencia y Ética Pública elevaría sobre la investigación de oficio del caso, el legislador mencionó que es el gobierno el que debería estar aguardando el informe, no la oposición, ya que “existen elementos suficientes para concluir que el titular del centro de salud vulneró la Constitución”. Agregó que esperan que el informe sea “condenatorio” respecto a la situación denunciada, aunque enfatizó que para la oposición el caso ya está claro.

Consultado sobre los temas a tratar en la interpelación a la jerarca —que aún no tiene fecha—, Sotelo afirmó que se tratara la “violación al artículo 200 de la Constitución”, también sobre las recomendaciones internacionales, que fijan restricciones claras para los jerarcas del Estado, con el objetivo de evitar que desarrollen actividades privadas que puedan resultar incompatibles con sus funciones públicas.

Danza se encuentra en el centro de la polémica debido a que tras un informe se revelo que el titular del centro de salud superpone actividades laborales como docente de la Facultad de Medicina de la Udelar y giras por el interior como presidente de Asse. Además, la oposición pide su destitución debido a que cumple funciones como médico en varios prestadores de salud privados.

