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Detuvieron a otros siete allegados de Marset en Bolivia: quiénes son y qué cargo tienen

Montevideo Portal

La Policía de Bolivia detuvo a siete personas sospechosas de integrar el cuerpo de seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Según surge de la investigación, preparaban atentados terroristas en el país andino como una represalia por la captura del uruguayo, afirmó este jueves 19 de marzo el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Se trata de cinco ciudadanos colombianos y dos ecuatorianos, que fueron capturados el miércoles en Santa Cruz (la misma ciudad donde Marset fue atrapado el viernes pasado). En ese operativo, les incautaron “uniformes de corte militar” a los extranjeros, según dijo el funcionario a los medios.

Uno de los detenidos es un exmilitar colombiano, de 30 años, que supuestamente era el líder. “Presumimos que eran del grupo de seguridad de Marset”, apuntó Oviedo.

“Lo que me reporta la Policía es que estaban planeando venganza, atentados ante unidades policiales acá en Santa Cruz”, dijo en una entrevista con el medio digital Asuntos Centrales.

La planificación de los atentados fue develada por el acceso que tuvo la Policía a los mensajes en celulares enviados por los detenidos a personas del extranjero, de donde se pretendía traer “delincuentes expertos en explosivos”, según Oviedo.

El ministro sostuvo que el “narcotráfico nunca viene solo”, sino que siempre está “acompañado de terrorismo” y otros delitos como la trata y tráfico de personas y la corrupción en las instituciones.

El día que la Policía boliviana detuvo a Marset, también fueron capturados cuatro miembros de su cuerpo de seguridad más cercano, integrado por dos colombianos, un venezolano y Tatiana Marset, hermana del acusado de narcotráfico.

Con información de EFE

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