Desde la cárcel, Astesiano denunció a Gustavo Leal y la fiscal Fossati lo citó a declarar

Política

Desde su reclusión preventiva en la cárcel de Punta Rieles, el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, imputado por varios delitos, denunció en las últimas horas a Gustavo Leal, quien fuera director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el pasado gobierno.

Según consigna una nota del periodista Leonardo Haberkorn publicada en el periódico El Observador, Astesiano manifestó que Leal visitó a sus padres, radicados en el lado brasileño de la barra del Chuy, y les ofreció ayuda para su hijo y dinero para facilitarles visitarlo en Montevido. A raíz de esta situación, Astesiano habría eliminado a su padre de la lista de personas facultadas para visitarlo en prisión, con la intención de “no saber más nada” del asunto.

La crónica detalla que la denuncia fue radicada por vía administrativa el pasado 3 de enero. En las actas del hecho se establece que Astesiano declinó radicar denuncia penal, y que dijo que su intención era “dejar constancia” del hecho denunciado.

Enterada del hecho, las fiscal Gabriela Fossati obtuvo de las autoridades brasileñas la autorización para que efectivos uruguayos concurrieran a la casa del padre de Astesiano, quien ratificó lo manifestado por su hijo, según dijeron al reportero fuentes cercanas al episodio. Ante tal situación, la fiscal citó a Leal a declarar como testigo, instancia fijada para este jueves.

Consultado por el citado medio, Leal dijo haber recibido la citación el sábado, sin que se le comunicaran los motivos.

“La fiscal Fossati me convocó para que declare como testigo para aportar información sobre el caso Astesiano. Le confirmé que lo haré con todo gusto”, dijo el exfuncionario “En la comunicación que me hizo no se refiere a ningún tema específico ya que eso es reservado. Voy en calidad de testigo para aportar información en una investigación reservada”, detalló.

Interrogado acerca de a veracidad o no de los hechos invocados por el imputado, Leal respondió: “Astesiano es un delincuente y un manipulador. Esperen hasta el jueves y sabrán toda la verdad. Se van a sorprender. Él está acusado de montar una asociación para delinquir. Por algo será. No le tengo miedo, ni me va extorsionar”.

En su denuncia, Astesiano también dijo que lo visitó en la cárcel una abogada —que no había solicitado— quien le habría dicho ser “amiga de la fiscal Fossati”, razón por la cual le convendría contratar sus servicios. Esta declaración también fue trasladada a Fossati, quien realizó la denuncia pertinente.

Días atrás, Leal criticó se refirió a la reciente remoción de la cúpula policial, y criticó que esta medida no se extendiera a las autoridades políticas. “Ellos siguen atornillados”, expresó.