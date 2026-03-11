Política

Desde el disgusto a la interpelación a Negro: Tabaré Viera habló sobre la interna colorada

La interna del Partido Colorado quedó en el centro de la polémica luego de que el senador Pedro Bordaberry anunciara una interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, en medio del debate por la seguridad pública y de los cuestionamientos de la oposición a la falta de un plan para combatir el delito.

El pasado miércoles 4 de marzo, el dirigente del sector Vamos Uruguay, anunció que presentaría una moción para convocar al jerarca, lo que generó la inmediata de Ojeda, quien aseguró en una entrevista con La mañana en casa (Canal 10) le “parece razonable” esperar a que el gobierno presente oficialmente ese plan antes de impulsar una interpelación, y puso sobre la mesa la posibilidad de llevar la instancia a Diputados, donde la coalición republicana tiene mayoría.

En diálogo con Montevideo Portal, el senador colorado Tabaré Viera, contó el proceso que vivió la interna del partido en base a esta decisión y cómo afectó la postura de Ojeda.

Según contó el legislador, una vez que Bordaberry dio a conocer su intención, el procedimiento fue el “habitual” y los coordinadores de las bancadas del Partido Colorado —Robert Silva y el propio Viera—, se comunicaron con todos los senadores; además, se pusieron en contacto con el Partido Nacional, el que—según contó—, dio una respuesta oficial a favor de la interpelación una hora después.

Desde el primer momento, Ojeda quiso conversar el tema, ya que “alguna idea y quería hacerla en Diputados”.

El pasado jueves, la coalición republicana se reunió de forma presencial para tratar el tema. Por el Partido Nacional estuvo presente Graciela Bianchi, Carlos Camy y Javier García. Para el Partido Colorado (PC) fueron Robert Silva, Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda y Tabaré Viera.

En la instancia se trataron todas las posibilidades, entre ellas la posición del secretario general del PC, quien dio sus argumentos, pero “finalmente se decidió que fuera en el Senado”.

Luego de que se oficializara que la oposición buscaría la interpelación en una conferencia de prensa, Viera analizó que Ojeda siguió planteando el cambio de Cámara. “Me parece que no está bien que se acuerde algo, que se acepte, se acuerde en un ámbito y se decida en ese ámbito y después en otro ámbito se plantee seguir con la misma propuesta”, dijo Viera.

“Lo único que nos disgusta y molesta realmente es que se acuerde algo, se dé la palabra y después se continúe, por otro lado, tratando de cambiar lo que se acordó”, reafirmó.

Por último, Viera se refirió a una foto en la que se ve a Ojeda con Bordaberry en la inauguración oficial de la Cosecha de Arroz 2026, en Cebollatí (Rocha), juntos. “Tampoco hay que ponerle dramatismo. Diferencias o matices hay en todos los partidos y hubo toda la vida, pero no quiere decir que haya enemistad u otra cosa”, sentenció.

