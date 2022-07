Dentone: “Se están inoculando sustancias que no sabemos los componentes que tienen”

Locales

El Ministerio de Salud Pública (MSP) respondió este miércoles ante el juez en lo Civil subrogante (de feria) en lo Contencioso Administrativo la intimación presentada por el magistrado, sobre el suministro de vacunas covid-19 a la población uruguaya.

La intimación surge tras el recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone, que solicita que el gobierno suspenda “la vacunación contra la covid-19 en niños” menores de 13 años.

En declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12), Dentone señaló que “se están inoculando sustancias que no sabemos los componentes que tienen”. “Tengo un entorno cercano que está padeciendo eso, yo ejerzo la profesión particular y me han llegado cientas de consultas, no he ejercido ninguna denuncia todavía”, agregó.

El abogado espera “que todo sea bajo la ley, bajo el respeto”. Sobre los motivos de la solicitud, el abogado comentó que se relaciona con que debe quedar “comprobado que no existe perjuicio alguno para la salud derivado del acto de efectuar estas inyecciones”. “Y para eso se tendría que cumplir la intimación de los informes técnicos y prueba solicitada. Se intimó a la población la firma de un consentimiento sin información”, aseveró Dentone en la audiencia.

En un documento, Dentone sostiene que “el proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegal y peligroso, por lo que debe ser detenido hasta tanto no se compruebe la seguridad y eficacia de las sustancias y se cumpla con los requisitos legales, incumplidos hasta el momento”.