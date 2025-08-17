Política

Delgado sobre cruce de Da Silva y Viera: “No es un episodio que nos orgullezca a ninguno”

Montevideo Portal

Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional participó este domingo de un acto conmemorativo del nacimiento de Aparicio Saravia, en Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres.

En rueda de prensa, se refirió a los dichos de Sergio Botana, senador blanco y exintendente de Cerro Largo, que a principios de mes sostuvo que Delgado no debería meterse en las cuestiones de su departamento: “Que ni se meta en Cerro Largo. ¿Qué autoridad puede tener Álvaro Delgado para venir a hablar de los temas internos?”.

Consultado al respecto, el excandidato presidencial afirmó que “no [discute] con compañeros del partido”.

“Cuando muchas veces las partes lo requieran del directorio, el directorio tendrá que actuar, a veces a pedido de partes. Mientras los temas se solucionen en los departamentos, siempre mejor. Hay lógicas departamentales que a veces hay que canalizarlas por esa vía. A veces otros departamentos piden que el directorio interceda o ayude, o facilite, o colabore”, declaró.

“Muchas veces se hacen en forma expresa y a veces, muchas veces, lo hacemos en forma reservada como se hacen estas cosas”, agregó.

Delgado también se refirió al tenso cruce entre los senadores Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, y Nicolás Viera, del Frente Amplio, durante la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

“No es un episodio que nos orgullezca a ninguno. Como ciudadano lo digo, más que como presidente del directorio. Yo hablé varias veces con Da Silva. Él tampoco quedó orgulloso de la situación y obviamente fue una posición personal no vinculante con el partido, pero no fue feliz, él lo reconoce”, manifestó el presidente blanco.

Sin embargo, acotó que “el senador frenteamplista previamente lo había acusado sin ningún tipo de pruebas, de tipo de enchastre en el medio del Senado, que nada tenía que ver con la interpelación”.

“Este episodio para mí está cerrado, porque se pidieron la disculpa mutuamente. El senador Da Silva lo llamó, le pidió la disculpa al cuerpo y al senador Viera. Para mí es un episodio terminado, pero sí da para reflexionar para adelante”, comentó Delgado.

En ese sentido, llamó a “ser firmes en la discusión cuando hay que hacerlo, pero también cuidar un poco las formas, siempre cuidar las formas”.

