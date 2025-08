“Que ni se meta”: Botana sobre posible mediación de Delgado ante polémica en Cerro Largo

Política

El senador y exintendente de Cerro Largo por el Partido Nacional, Sergio Botana, volvió a referirse este viernes a la polémica que se generó en el departamento entre la administración municipal saliente, liderada por su compañero de sector José Yurramendi, y la gestión entrante, conducida por Christian Morel.

Entre otras cosas, el nuevo intendente denunció en varias oportunidades que la intendencia arachana tenía una sobrepoblación de funcionarios —motivo por el que dispuso el cese de 300 contratos, aproximadamente— y que poseía una deuda de $ 1.600 millones, algo que le impedía acceder a líneas de crédito.

Botana afirmó que las acusaciones de Morel sobre clientelismo en la comuna son “gravísimas”. “Que ponga un solo ejemplo de alguien a quien yo le pagué un sueldo y le dije que no trabajara. Él dice, pero yo le pido un solo nombre”, dijo en una entrevista en el programa Desayunos informales (Canal 12).

“Dentro de esta vorágine de cosas que quiere decir y agregar, termina obligando a estas respuestas. Lo peor es que termina llevando al desprestigio del departamento: ¿quién va a querer ir a invertir a un departamento donde hay este nivel de rencillas?”, agregó.

A su vez, el senador criticó la “ignorancia” del intendente actual en temas financieros. “No sabe, no conoce, no tiene idea. Tiene mala costumbre, porque, durante mi gobierno y el de Yurramendi, recibía mes a mes todas las partidas en el municipio de Río Branco”, disparó.

Por último, fue categórico al ser consultado sobre si el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, se había comunicado con él por esta polémica. “Que ni se meta en Cerro Largo. ¿Qué autoridad puede tener Álvaro Delgado para venir a hablar de los temas internos?”, criticó. Además, citó a Luis Alberto de Herrera: “El puchero de cada departamento se cocina en cada departamento”.

No es la primera vez que Botana critica públicamente al excandidato a presidente. Cuando Delgado fue elegido presidente del partido, dijo: “No es un día feliz. Perdimos la oportunidad de ser nosotros mismos y de decirle al país que aquí hay un partido dando lucha y aprontando la nueva victoria”.