Delgado sobre chats de Astesiano y Lacalle: “Le voy a seguir el consejo a Cosse”

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado se refirió al caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, luego de que se divulgaran chats entre él y el presidente Luis Lacalle Pou en los que se habla de una investigación policial para saber si el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, había estado en una boca de drogas el día que chocó alcoholizado.

“Este es un tema que está en la Justicia hace más de un año. No deja de sorprenderme las filtraciones todos los días de algo que tendría que ser garantía como son las carpetas fiscales, que aparezcan partes del chat que no se sabe si son ciertos o no ciertos, si están editados o no editados, la verdad me sorprende”, declaró el exsecretario de Presidencia este viernes en rueda de prensa, consignada por el periodista Leonardo Sarro.

Al respecto, sostuvo que le genera “mucha suspicacia” que esta conversación haya aparecido “a 24 días de una elección”. “Creo que hay un juego de operación política. No tengo pruebas así que no tengo a quién imputárselo”, acotó Delgado.

Así, el precandidato fue consultado si justifica el accionar del presidente, pero Delgado se atajó y sostuvo que no opinaría del tema.

“Le voy a seguir el consejo a [la precandidata frenteamplista, Carolina] Cosse, que no hay que dice ‘No me voy a distraer’ cuando la critica Lucía Topolansky; bueno, voy a hacer lo mismo: no me voy a distraer. No me voy a distraer del foco que es hacer propuestas para la gente”, aseveró el precandidato blanco.

