“Me amenazó Fossati”: Astesiano rompió el silencio y cargó contra la exfiscal y Lacalle

Judiciales

Desde la cárcel de Florida, Alejandro Astesiano concedió una extensa entrevista epistolar al portal noticioso Crónicas del Este. En el reportaje, el ex jefe de seguridad de Lacalle Pou, actualmente condenado por varios delitos, disparó contra la exfiscal Gabriela Fossati —quien llevó su causa— y también contra el presidente de la República.

“Me gustaría que le preguntes a Prieto [su exabogado] con qué me amenazó Fossati a mí para que firme”, dijo el presidiario, en referencia al juicio abreviado al que accedió a someterse. De acuerdo con el citado medio, la fiscal Fossati le dijo que, si no firmaba, le daría una condena de diez años y revelaría a su esposa mensajes comprometedores con otras mujeres.

“Decime, ¿qué hacés? Yo opté por cuidar mi familia”, dijo el entrevistado.

Además, consideró que Fossati utilizó su caso como una herramienta para ascender políticamente. “Es evidente que esto le trajo el lugar que ella tiene hoy. ¿Sabés cuánta gente está desde hace años para ocupar una banca, trabajando, juntando gente, ayudando en los barrios a gente necesitada?”, planteó.

En la conversación, el custodio no ocultó su resentimiento para con Lacalle Pou, a quien acusa de haberlo abandonado. “Que no se haga el bueno, que me dejó re tirado. Que siga haciendo surf. Yo lo cuidé a muerte a él, su familia y más. Yo sí me ponía adelante de una bala”, afirmó.

Ahora “no quiero ni verlo. Me han dicho que le mande saludos y no he querido. Es más, yo creo que si lo tengo adelante no sé qué pasaría”, añadió en la misiva.

En la misma entrevista, Astesiano manifestó su deseo de hacer revelaciones y de no “caer solo”.

“Yo ya tengo que pagar lo que firmé, pero yo solo no”, indicó. “Quiero que se sepa todo, que me maten, pero morir en paz y que mis hijos digan: ‘¡qué huevo tuvo el viejo!’. Solo eso quiero”, aseguró.