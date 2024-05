“No me voy a distraer”: la respuesta de Cosse ante otra crítica de Lucía Topolansky

Política

Después de que por segunda vez la exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky dudara sobre los resultados del Frente Amplio de cara a las elecciones nacionales de octubre en caso de que Carolina Cosse fuera la candidata, la competidora de Yamandú Orsi y Andrés Lima en la interna de la fuerza política respondió a sus dichos.

Consultada por la prensa sobre las declaraciones de Topolansky, Cosse aseguró que los frenteamplistas son “militantes maduros”, que ponen “adelante al problema y no al individuo”. “No me voy a distraer”, agregó en el marco de un evento de la Asociación de Marketing, según consignó Telemundo.

En tanto, la precandidata frenteamplista reivindicó la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo, lo que definió como “un tema de sensibilidad social”, en alusión a los derechos humanos, y también se refirió a la “criminalidad y el narcotráfico”, que calificó como “cuestiones sensibles en la sociedad y que pegan”.

Asimismo, resaltó “los problemas que hay de salud mental”. “Nosotros hemos planteado soluciones concretas para ese tema, los problemas de precariedad del trabajo, la grave situación de la violencia basada en género, la crueldad de los crímenes, los problemas de acceso a la salud”, agregó, según consignó el periodista Leo Sarro.

“Todo eso lo recojo en la campaña por todo el Uruguay y, al mismo tiempo, recojo un enorme entusiasmo de los militantes con esperanza, para meterle, porque esto lo tenemos que cambiar”, agregó.

Cosse reinvidicó “la angustia de vivir situaciones de ese tipo”, que la gente quiere “cambiar”.

“Por eso es tan importante que los frenteamplistas estén unidos, no porque sea un club de amigos, sino porque somos un partido de proyectos. Lo importante es el proyecto. No me cabe la menor duda de que todas y todos nos vamos a encolumnar detrás de la persona que gane el 30 de junio, porque los frenteamplistas somos así, somos militantes maduros; somos militantes que ponemos por delante el problema y no al individuo, así que no me voy a distraer”, expresó la precandidata.

En abril, Toplansky dijo: “Carolina es bastante desconocida en el interior en cuanto a cercanía política. No así el caso de [Yamandú] Orsi, que es un candidato sui géneris porque es bisagra, no es montevideano ni de interior profundo”.

En tanto, este martes la dirigente del MPP, que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi, volvió a referirse a Cosse. En diálogo con Radio Universal, Topolanksy apuntó contra el modo de hacer política de la intendenta, que consideró “muy montevideano”.

“El país no termina en el río Santa Lucía; el país va hasta allá, hasta San Javier, hasta Javier de Viana, hasta Pirarajá, hasta Laureles. Hay mucha cosa en este territorio, es muy diverso”, dijo a 970 Noticias.

Al ser consultada sobre cómo podría impactar el hecho de que Cosse sea electa como candidata del Frente Amplio, la exsenadora dijo: “Yo leo esa foto y tengo mis dudas”.