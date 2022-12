Delgado respondió a Gustavo Leal: “Hay gente que se va a quejar siempre”

Política

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior convocó este lunes a representantes de distintos partidos políticos a una reunión para debatir políticas de seguridad. Tras el encuentro, el exdirector de Convivencia y Seguridad, el frenteamplista, Gustavo Leal dijo que la jornada “terminó siendo una pompita de jabón”.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, salió este martes a responderle y se sumó a las críticas hacia el representante del Frente Amplio. “Lamentablemente, creo que hay gente que se va a quejar siempre, y hay actitudes que van a ser transversales a todos los temas”, expresó el jerarca en rueda de prensa.

“Cuando hay un gobierno que abre los brazos, es responsable participar. No solo es responsable, yo creo que es obligatorio, sobre todo cuando sos un partido político que representa gente que sufre, independientemente de lo que vota, los problemas de seguridad”, agregó Delgado.

En este sentido, sostuvo que esperaba una postura más “proactiva” por parte de la oposición. “Más allá de que la convocatoria hubiera colmado o no las expectativas, esperaba una posición mucho más proactiva, sobre todo cuando viene del Frente Amplio, que el gran fracaso que ha tenido en los tres períodos de gobierno ha sido la seguridad pública”, afirmó el secretario de Presidencia.

“Todos tenemos para aportar en esto y tantos otros temas. La seguridad pública es un tema que es nacional, y sobre todo el combate al narcotráfico. Deberían ser políticas de Estado que trasciendan las administraciones. Por eso, ir a una reunión y salir con el balde puesto y diciendo ‘en realidad no me sirve para nada’, yo creo que ese tipo de actitudes a quien no le sirve es al país”, aseguró el jerarca.

Montevideo Portal