Delgado dijo que su “primer objetivo” será bajar pobreza infantil y en el FA lo criticaron

El precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado aseguró que su primer objetivo de gobierno, si resulta electo candidato y eventualmente presidente, será bajar la pobreza infantil.

“A pesar de que subió la pandemia el tema de la pobreza infantil, logramos bajar, estabilizar y vamos camino, en el segundo piso de transformaciones, a hacer el primer objetivo de nuestro gobierno el bajar la pobreza infantil”, dijo Delgado en la noche de este lunes 8 de abril durante un acto de la Lista 5 en Pocitos, Montevideo.

Delgado argumentó que la economía del país “está ordenada” como para llevar ese objetivo a cabo. “Uruguay va a crecer un 4%, tenemos récord de inversión, tenemos baja de desempleo, tenemos un récord de exportaciones y tenemos la mitad de la inflación que teníamos cuando agarramos este gobierno”, enfatizó el precandidato nacionalista.

Sin embargo, desde el Frente Amplio (FA) criticaron a Delgado por sus dichos.

“La verdad no sé si son o se hacen. Durante sus cuatro años en el gobierno como secretario de la Presidencia, solo aumentó la pobreza infantil y no lograron ejecutar ni siquiera los U$S 50 millones de la partida de primera infancia. ¿Qué estaría haciendo Delgado mientras sucedía esto?”, cuestionó la diputada Bettiana Díaz en una publicación de X (antes Twitter).

Así, añadió que la economía “creció y se recuperó a los niveles prepandemia”. Sin embargo, “el gobierno no hizo ningún esfuerzo en tratar de ser efectivo en contener el aumento de la pobreza y la desigualdad”.

La verdad no sé si son o se hacen. Durante sus 4 años en el gobierno como Secretario de la Presidencia, sólo aumentó la pobreza infantil y no lograron ejecutar ni siquiera los U$S 50 millones de la partida de primera infancia. ¿Qué estaría haciendo Delgado mientras sucedía esto? https://t.co/BhDdaUFky4 — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) April 9, 2024

En tanto, el senador Sebastián Sabini también criticó al precandidato. “¿Fracasó el plan de este gobierno, su propio gobierno?”, escribió en redes.

¿Fracaso el plan de este gobierno, su propio gobierno? https://t.co/KkNs5zsNU3 pic.twitter.com/BqKbjwuu9J — Sebastián Sabini (@tatisabini) April 9, 2024

A su vez, el también senador Charles Carrera afirmó que “hace cuatro años que están en el gobierno y, mientras la economía continuó creciendo, aumentó la pobreza infantil”.

“Ahora están diciendo que lo van a resolver si vuelven a ganar. ¡¡Pobres niñas, niños y adolescentes!!”, lamentó Carrera, y añadió que “quedó claro” que “‘los mejores cinco años’ fueron para los más ricos y sus amigos”.

¡Es ahora... y tienen que hacerse cargo!



Hace 4 años que están en el gobierno y, mientras la economía continuó creciendo, aumentó la pobreza infantil. Ahora están diciendo que lo van a resolver si vuelven a ganar. ¡¡Pobres niñas, niños y adolescentes!!



Quedó claro: para la… pic.twitter.com/isMCCzSWps — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) April 9, 2024

No es la primera vez que el tema de la pobreza infantil se mete en la campaña electoral. Algunas semanas atrás, el actual diputado y exministro de Desarrollo Social Martín Lema cruzó a la precandidata frenteamplista Carolina Cosse, y luego los cuatro precandidatos del FA cuestionaron el aumento de la pobreza, en particular de la pobreza infantil. Cosse también instó a “reformar el sistema de transferencias” para “hacer frente” a esta problemática.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las cifras de pobreza aumentaron 0,2 puntos porcentuales en 2023 al compararlo con 2022 (margen de error de 0,6 puntos porcentuales), mientras que las de pobreza infantil marcaron un aumento de 0,4 puntos porcentuales (con 2 puntos porcentuales de margen de error).

