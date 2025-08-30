Política

Delgado dijo que la Ley de Presupuesto es una “incógnita” porque el FA no tiene mayoría

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió este sábado a la Ley de Presupuesto que presentará el Ejecutivo y sostuvo que “es toda una incógnita” ya que el oficialismo no tiene “mayoría operativa”.

En el marco del Congreso de la Lista 22, realizado este 30 de agosto, el exsenador habló en rueda de prensa sobre la propuesta que el Frente Amplio (FA) entregará a los presidentes de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, y de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir.

Delgado afirmó que el próximo martes estarán “desmenuzando el presupuesto” junto a asesores para analizar “qué contiene y cuáles son las prioridades”, y si “incumplen o no algunas de las promesas de campaña”, recordando que en el debate presidencial Yamandú Orsi había asegurado que “no iban a poner más impuestos”.

“Aparentemente en el presupuesto vienen nuevos impuestos”, señaló, y agregó que se trata de un anuncio que “algunos dijeron con mucha honestidad”, pero ahora “con no mucha honestidad” a la campaña electoral.

El líder nacionalista también dijo que “el gobierno tiene que tener una actitud que va a depender solo de con qué talante venga al Parlamento a discutir”, ya que “no tiene mayoría en la Cámara de Diputados”.

Este sábado el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con las bancadas de senadores y diputados del FA para dialogar sobre el proyecto, que será enviado este 31 de agosto.

Además, luego de la reunión, el senador Daniel Caggiani explicó aspectos que tendrá la propuesta que será enviada este 31 de agosto

