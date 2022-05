Defensa de procesado por caso Lola: “Es inocente hasta que se demuestre lo contrario”

Policiales

A partir del martes la defensa del hombre de 39 años, procesado con prisión por el asesinato de Lola Chomnalez, tiene cinco días para apelar la decisión del juez Juan Jiménez Viera.

Leonardo David Sena, que fue procesado por homicidio muy especialmente agravado, es representado por las abogadas María Cavanna e Ibis Puñales, quienes señalan que “el principio de inocencia es de raigambre constitucional”.

Este lunes se notificó a la defensa los fundamentos del auto de procesamiento. Puñales dijo a Montevideo Portal que su defendido “es inocente hasta que se demuestre lo contrario, con las garantías del debido proceso”.

“Si él refiere no ser el autor del delito la defensa es lo que debe sostener y así será hasta que se demuestre lo contrario como lo establece la ley”, aseguró la abogada.

En ese sentido, recordó que el caso se rige por el Código del Proceso Penal de 1980, po0r lo que su defendido está privado de libertad “porque se entiende que existen elementos de convicción suficientes”.

Puñales, que trabaja en la Defensoría Pública de Rocha, también representa a “El Cachila”, que fue imputado por coautoría de homicidio por alevosía. Esta defensa la ejerce junto a la abogada Helena Coopola, pero en caso de que haya contradicciones entre sus clientes debe dejar de representar a Sena, aunque por el momento no se han señalado. Sena dijo no conocer a “El Cachila”, según se lee en los fundamentos de la sentencia judicial.

Tal como informáramos, la segunda prueba de ADN realizada a Sena coincidió con el ADN hallado en las pertenencias de la adolescente de 15 años, asesinada el 28 de diciembre de 2014. El procesado tenía antecedentes penales.

En los fundamentos de la sentencia judicial, a la que accedió Montevideo Portal, el juez Juan Jiménez Viera señaló que el procesado declaró que nunca mató a nadie y que encontró la mochila de Lola “tres o cuatro días” luego de que se informara sobre la noticia de su desaparición.

“No. Nunca he matado a nadie. Ni una mosca”, dijo el procesado en la audiencia. Con respecto a la presencia de su sangre en la toalla y en el documento de identidad de Lola sostuvo: “En 2014, ayer no dije por miedo, por nervios. Quizás estuve mal todo este tiempo por no haber hablado. No maté a esa chiquilina. Nunca la vi, ni hablé. Trabajaba en [el supermercado] “333” en Valizas, en la entrada principal y bajaba todos los días a la playa (...)”.

La sentencia señala que “la evidencia científica colectada, permite concluir” que el hombre “participó en la muerte de la adolescente, no siendo posible admitir la versión que aportó al ser indagado, en virtud que significaría la existencia de una serie de coincidencias que no cuentan con lógica ni respaldo en la evidencia agregada a autos”.

La Fiscalía, transcribió la explicación que el hombre dio respecto de su mencionado hallazgo de la mochila y el lugar donde con posterioridad la policía la encontró, distante al menos 2 kilómetros, la que califica como inverosímil, porque “(…) no se logra explicar que su sangre esté mezclada con la de la víctima, el que esté en la toalla que se encontraba en su mochila, el que la mochila haya aparecido a kms del lugar donde presuntamente la vio después de días de intenso rastrillaje y búsqueda por parte de particulares y funcionarios policiales, por el contrario, la versión aportada carece de todo respaldo probatorio”.

La fiscal Letrada Departamental de Rocha 2º turno, Jessica Pereira, que pidió el procesamiento del indagado, señaló que “la mochila no la encontró nadie ni antes ni después de la fecha en que presuntamente el imputado la halló”.

Pereira señala que el procesado “dio muerte a Chomnalez y luego le hurtó el dinero que traía consigo, enterrando la mochila a unos metros del lugar, lo que llevó a que su hallazgo se produjera el 14 de enero de 2015”.

“La única explicación razonable, para el Ministerio Público, es que el ADN del hombre fue ubicado en el DNI de Chomnalez y en su toalla, porque es uno de los autores del homicidio”, señala la sentencia.