Judiciales

Decia sobre cruce de abogados de Cabral: “Habla, más bien, de ellos y de su clienta”

Juan Pablo Decia reaccionó a las declaraciones de Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo —defensores de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso—, quienes le sugirieron “repasar” el Código Penal después de que trascendiera que buscaba que las esposas de los socios de Conexión Ganadera dejaran de cumplir prisión domiciliaria.

En este sentido, Decia calificó, en diálogo con Montevideo Portal, las declaraciones de sus colegas como “una falta de respeto” y una forma de “desviar el foco de lo que realmente se debe discutir” en el marco de la investigación por la estafa millonaria.

“Habla más de ellos y de la clienta que defienden que de mí”, ratificó el abogado penalista, y ahondó sobre la petición que presentará este lunes 1° de setiembre ante la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Enrique Rodríguez, en la que planteará dos alternativas para Cabral y Ana Iewdiukow, quienes cumplen prisión domiciliaria.

Decia sostuvo que el nuevo Código del Proceso Penal le confiere a las víctimas “determinados derechos, entre los cuales se encuentra el de ser oídas”. “En el marco del derecho que tiene la víctima a ser oída, escuchada y respetada, es que me voy a permitir solicitar una convocatoria de una audiencia con Fiscalía y con la defensa de los imputados”, sostuvo el defensor.

El abogado afirmó que no realizó este pedido durante la audiencia del pasado 17 de julio, en la que imputaron a Carrasco, Cabral y Iewdiukow, debido a que la Fiscalía no notificó a las víctimas cómo las esposas de los socios de Conexión Ganadera cumplirían su prisión preventiva.

“En lo que constituyó un hecho realmente atípico, se procesó en forma reservada el domicilio donde la señora Cabral iba a cumplir su prisión domiciliaria y, en función de esa reserva, no tuvimos la oportunidad procesal de pronunciarnos”, dijo Decia, quien desde un primer momento cuestionó que la esposa de Basso cumpliera su prisión domiciliaria en el edificio Imperiale de Punta del Este.

El abogado pedirá que se “convoque a una audiencia para que se respete el derecho de la víctima a ser oída y, en el marco de ese derecho, solicitarle al fiscal —que es el único titular de la acción penal y que tiene iniciativa procesal— que cambie la prisión domiciliaria por una prisión efectiva”.

En el caso de que Rodríguez no “participe de la visión” que el penalista presentará, la alternativa será “solicitarle o hacerle ver al fiscal que las víctimas estarían de acuerdo con que se le levantara la prisión domiciliaria a Cabral y a Iewdiukow a efecto de que no siga generándose un beneficio en ellas que les permita, cuando les recaiga la condena, descontar uno a uno [los días] de prisión domiciliaria que fueron cumpliendo”.

En su argumento, Decia insiste en que “si se trata de evitar el riesgo procesal del entorpecimiento de la investigación, la prisión domiciliaria, recibiendo testigos, terceros, haciendo todo lo que puede hacer una persona desde su casa, obviamente ese riesgo no se evita en el régimen de prisión domiciliaria”.

En ese sentido, el abogado sostiene que las víctimas “prefieren que se le levante la prisión domiciliaria, que quede en plena libertad ambulatoria, con las restricciones a salir del país, para que no siga computando y por cada día de prisión domiciliaria [se reduzca] un día de condena definitiva, que eso en definitiva es lo que marca una profunda injusticia”.

Desde la cuenta oficial de X del bufete de Donnángelo y Sasson, citaron una declaración de Decia publicada por el periodista Eduardo Preve y aseguraron que, de ser “cierto el entrecomillado”, su colega “debería repasar” el Código del Proceso Penal y “algún que otro manual al respecto”.

Según los defensores de Cabral, debido a los artículos 221, 222 y 224 de la norma que rige para asegurar las garantías de una causa, la víctima “no tiene facultades para requerir o modificar” medidas cautelares sobre la “libertad ambulatoria de los imputados”.

“Las opciones saltan a la vista: o bien exhibe un desconocimiento enciclopédico de elementales normas procesales o, lo que es peor, sus declaraciones representan el punto de partida de un nuevo intento de presión indebida a la labor de la Fiscalía y del Poder Judicial”, agregaron.

Donnángelo y Sasson consideraron que, si bien no comparten “en absoluto” la valoración que tiene la Fiscalía de Delitos Económicos que encabeza Enrique Rodríguez sobre Cabral, reconocieron y destacaron su “trabajo honesto y dedicado”. “La discusión jurídica debe darse con altura”, finalizaron.